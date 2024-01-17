Мобілізація в Україні: кого з чоловіків призвуть до ЗСУ через службу зайнятості

Державна служба зайнятості допомагатиме чоловікам працевлаштуватися до ЗСУ. Громадяни зможуть самостійно обирати спеціальності та підрозділи для служби, розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

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В Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація щонайменше до 14 лютого. У цей час призвати до лав ЗСУ можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до військової служби. Також чоловіки зможуть працевлаштуватися до армії через Державну службу зайнятості. Про це повідомили на "Урядовому порталі" 16 січня.

Згідно з Меморандумом про взаємодію та співробітництво, служба зайнятості надаватиме допомогу чоловікам у працевлаштування до Сил оборони.

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"Відтепер пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть і на "Єдиному порталі вакансій" Державної служби зайнятості. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні", — сказала перша віцепрем'єр-міністрка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кого можуть мобілізувати через Держслужбу зайнятості

З її слів, особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, що забезпечать функціонування й підтримку в тилу. Крім цього, планують проводити відбір та професійне навчання кандидатів за замовленням ЗСУ. У результаті це допоможе посилити оборонну спроможність України та дасть можливість громадянам обирати спеціальності та підрозділи для подальшої служби.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів, що ТЦК та СП не має права відмовити чоловікові в наданні відстрочки, попри те, що в того не буде пройдена ВЛК. Проте в разі непроходження медкомісії чи непоновлення військово-облікових даних, дії чоловіка можуть підпадати під порушення правил військового обліку.

Раніше повідомлялося, в Україні змінили порядок бронювання чоловік від мобілізації. Зокрема, деякі підприємства зможуть бронювати працівників без обмежень щодо кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.