Мобілізація в Україні: чи потрібно проходити ВЛК для отримання відстрочки (відео)

ТЦК та СП повинен надати відстрочку громадянину, якщо той має на це відповідне право, адже це "імперативна норма", що передбачає обов'язок, а не право, розповів адвокат Роман Сімутін.

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Адвокат Роман Сімутін заявив, що у ТЦК та СП часто відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації без проходження військово-лікарської комісії. На своєму YouTube-каналі він розповів, чи можна оминути медогляд та отримати відстрочку.

З його слів, до вересня 2023 року ТЦК надавав відстрочку після подання скарги, проте потім перестав, а у всіх військкоматах почали формувати майже ідентичні відповіді.

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Роман Сімутін розповів, що згідно з судовим рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 15 грудня 2023 року, рішення ТЦК про відмову в наданні відстрочки визнано протиправним. У рішенні суду йдеться про те, що ТЦК повинен надати відстрочку, якщо в громадянина є відповідне право, оскільки це "імперативна норма", що передбачає обов'язок.

Проте дії чоловіків можуть підпадати під порушення правил військового обліку з можливістю притягнення до відповідальності за ст. 210 КУпАП у разі непроходження ВЛК чи непоновлення військово-облікових даних.

"ТЦК не має права відмовити у наданні відстрочки, а звірка даних, відстрочка та ВЛК — це абсолютно різні процеси", — наголосив Сімутін.

Адвокат додав, що відстоювати своє право на отримання відстрочки складно, а результат може бути не таким, як очікуєш.

Нагадаємо, існують категорії чоловіків, яких не можна забронювати попри те, що ті працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

14 січня народна депутатка Олена Мошенець повідомила, що в новому законопроєкті увагу приділять мобілізації людей з інвалідністю. Зокрема, давати відстрочку можуть не за групами інвалідності, а за списком хвороб.