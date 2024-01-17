Мобілізація в Україні: названі підприємства, які можуть необмежено бронювати своїх працівників

Необмежене бронювання військовозобов'язаних певних підприємств дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу, розповів заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

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В Україні змінився порядок бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації під час дії воєнного стану. Про це повідомили на "Урядовому порталі".

Під час засідання Кабінет Міністрів 16 січня вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання громадян під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Таким чином підприємства, установи та організації, визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, можуть забронювати військовозобов'язаного працівника:

незалежно від його військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості чоловіків, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності", — сказав заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

З його слів, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу й забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

"Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — додав Фоменко.

Нагадаємо, 14 січня нардепка Олена Мошенець заявила, що в новому законопроєкті про мобілізацію особливо звернуть увагу на призов людей з інвалідністю. Зокрема, хочу надавати відстрочку за списком хвороб, а не групами інвалідності.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що ТЦК та СП не можуть відмовити чоловікові у наданні відстрочки, якщо той має відповідне право, попри відмову від проходження ВЛК.