Мобілізація чоловіків за кордоном: наскільки це законний процес, — екссуддя Конституційного суду

На думку екссудді Конституційного суду Віктора Шишкіна, надсилання повісток чоловікам за кордон є цілком законною дією, а от позбавлення ухилянтів громадянства суперечить Конституції.

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Під час повномасштабної війни в Україні деякі громадяни порушили проблему конституційних прав і свобод, зокрема стосовно мобілізації до лав Збройних сил України. Наскільки законним є право країни мобілізувати громадян України, які перебувають за кордоном, у коментарі "Громадському" відповів перший генеральний прокурор незалежної України, екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

Він зазначив, що намагання призвати до лав ЗСУ чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, абсолютно легітимне і тут немає жодного порушення громадянських прав. Ба більше — усі громадяни України мусять виконувати свій конституційний обов’язок.

"Вони повинні ставати на військовий облік в Україні. І нічого тут спекулювати нібито правами людини. Це елементарне спекулювання ухилянтів", — наголосив суддя.

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Шишкін навів приклад: коли у США під час в’єтнамської війни відбувалася загальна мобілізація, повістки надсилали й громадянам СРСР, які народилися у Штатах, бо за законом про натуралізацію такі особи автоматично набували американське громадянство.

Крім того, у межах закону перебуває й заклик України до інших держав, де перебувають українці призовного віку, відправити їх додому. Екссуддя пояснив, що ті, хто мешкають за кордоном на підставі законодавства країни перебування, мають дотримуватися міграційних законів цієї країни і рішень, які вона приймає. Тож якщо ця країна вважає, що немає підстав для перебування таких чоловіків в їх країні, вона може піти назустріч Україні і допомогти повернути цих чоловіків на батьківщину.

"Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання — вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для вивезення українських чоловіків додому в кайданках", — зауважив суддя.

Єдине, з чим не погоджується колишній суддя Конституційного суду, то це позбавлення ухилянтів українського громадянства.

"Наші чоловіки втекли за кордон — так, це погано. Але йдеться не про юридичну, а про громадську відповідальність. Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, які ховаються за кордоном. Тому розмови про це — провокативні. Треба шукати інші форми розв'язання цієї проблеми", — акцентував Шишкін.

Мобілізація в Україні — останні події

У грудні 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Він передбачав покарання ухилянтів, зокрема тих, які перебувають за кордоном. Після обговорення законопроєкт відкликали для допрацювання, оскільки низка тез викликала бурхливу реакцію суспільства. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в законопроєкті є низка норм, які суперечать Конституції.

Кабінет Міністрів України 16 січня вніс зміни до постанови №76, котра регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, що працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Крім того, Міністерство оборони України спростило процес набору в армію. Кадри для Збройних сил шукають на всіх відомих платформах для пошуку роботи: Lobby X, Work.ua, Robota.ua і навіть на сервісі приватних оголошень OLX.

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Нагадаємо, існують категорії чоловіків, яких не можна забронювати попри те, що ті працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

14 січня народна депутатка Олена Мошенець повідомила, що в новому законопроєкті увагу приділять мобілізації людей з інвалідністю. Зокрема, давати відстрочку можуть не за групами інвалідності, а за списком хвороб.