Уряд ввів нові правила бронювання працівників оборонних підприємств: що змінили

Відтепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх співробітників без обмежень щодо кількості та незалежно від рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності, наголосив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №76, котра регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, що працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у пресрелізі Міністерства економіки.

Відповідно до ухваленого рішення, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

За словами заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень щодо кількості та незалежно від рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності.

Він також зауважив, що це рішення сприятиме зміцненню потенціалу оборонно-промислового комплексу та надасть оборонним підприємствам можливість стабільно функціонувати й збільшувати обсяги виробництва.

"Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — каже Фоменко.

Нагадаємо, Фокус розібрався, хто може отримати бронь від мобілізації у 2024 році та що для цього потрібно робити.

Частина українців може навпаки втратити бронь від мобілізації, і на це є шість причин. Окрім того, бронь не надають чоловікам, які мають дефіцитну спеціальність.