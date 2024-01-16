Правительство ввело новые правила бронирования работников оборонных предприятий: что изменили

Отныне предприятия ОПК смогут бронировать своих сотрудников без ограничений по количеству и независимо от уровня дефицитности их военной специальности, отметил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №76, которое регулирует вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом во вторник, 16 января, сообщили в пресс-релизе Министерства экономики.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

По словам заместителя Министра экономики Украины Игоря Фоменко, отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и независимо от уровня дефицитности их военной специальности.

Он также отметил, что это решение будет способствовать укреплению потенциала оборонно-промышленного комплекса и предоставит оборонным предприятиям возможность стабильно функционировать и увеличивать объемы производства.

"Это решение — совместная позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для одержания победы", — говорит Фоменко.

Напомним, Фокус разобрался, кто может получить бронь от мобилизации в 2024 году и что для этого нужно делать.

Часть украинцев может наоборот потерять бронь от мобилизации, и на это есть шесть причин. Кроме того, бронь не предоставляют мужчинам, которые имеют дефицитную специальность.