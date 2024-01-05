Мобилизация в Украине: кто из мужчин может потерять бронь от призыва в 2024 году
Правительство определило шесть причин, почему человек может потерять бронирование от мобилизации. Кроме этого, существуют категории граждан, которым могут отказать в предоставлении такой отсрочки от призыва.
В Украине некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони от призыва в ВСУ. Издание OBOZ.UA рассказало, кому из мужчин это грозит.
Постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76 регулирует правила бронирования мужчин от мобилизации. В частности, предусмотрено шесть причин потери отсрочки.
Кто из мужчин может потерять бронь от мобилизации
Для этого существует шесть причин, а именно:
- увольнение человека с места, где ему выдали бронь;
- учреждение, выдавшее бронь, прекратило существование;
- учреждение перестало быть важным для оборонной сферы;
- учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев;
- отменен или выполнен мобилизационный заказ;
- истек срок брони.
Кто не может получить бронь от мобилизации
Бронь от мобилизации не могут получить мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Кроме этого, существуют категории граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку несмотря на то, что они являются работниками важного для государства предприятия. Речь идет о мужчинах, которые имеют дефицитную военно-учетную специальность, в соответствии с приказом Минобороны №317 это:
- стрелки;
- танкисты;
- артиллеристы;
- разведчики;
- военные, занимающиеся различными видами связи;
- специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
- граждане, которые занимаются защитой информации и кибербезопасностью;
- мужчины, специализирующиеся на противолодочном и противоминном вооружении.
Напомним, 4 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что мужчинам выдают первую повестку для уточнения военно-учетных данных. По его словам, военнообязанные должны лично обновлять свои персональные данные.
5 января адвокат Мария Левченко рассказала, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны быть занесены в список лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Эта норма распространяется даже на тех женщин, которые закончили медицинское учреждение, однако никогда не работали по специальности.