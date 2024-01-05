Мобилизация в Украине: кто из мужчин может потерять бронь от призыва в 2024 году

Правительство определило шесть причин, почему человек может потерять бронирование от мобилизации. Кроме этого, существуют категории граждан, которым могут отказать в предоставлении такой отсрочки от призыва.

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В Украине некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони от призыва в ВСУ. Издание OBOZ.UA рассказало, кому из мужчин это грозит.

Постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76 регулирует правила бронирования мужчин от мобилизации. В частности, предусмотрено шесть причин потери отсрочки.

Кто из мужчин может потерять бронь от мобилизации

Для этого существует шесть причин, а именно:

увольнение человека с места, где ему выдали бронь;

учреждение, выдавшее бронь, прекратило существование;

учреждение перестало быть важным для оборонной сферы;

учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев;

отменен или выполнен мобилизационный заказ;

истек срок брони.

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Кто не может получить бронь от мобилизации

Бронь от мобилизации не могут получить мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Кроме этого, существуют категории граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку несмотря на то, что они являются работниками важного для государства предприятия. Речь идет о мужчинах, которые имеют дефицитную военно-учетную специальность, в соответствии с приказом Минобороны №317 это:

стрелки;

танкисты;

артиллеристы;

разведчики;

военные, занимающиеся различными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

граждане, которые занимаются защитой информации и кибербезопасностью;

мужчины, специализирующиеся на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, 4 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что мужчинам выдают первую повестку для уточнения военно-учетных данных. По его словам, военнообязанные должны лично обновлять свои персональные данные.

5 января адвокат Мария Левченко рассказала, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны быть занесены в список лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Эта норма распространяется даже на тех женщин, которые закончили медицинское учреждение, однако никогда не работали по специальности.