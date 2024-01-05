Мобилизация в Украине: кто из мужчин может уехать за границу в 2024 году

В Украине увеличилось количество попыток подделки документов, использования фальшивых документов и неподтверждения цели поездки мужчин. Пограничники имеют законное право требовать дополнительные документы с ТЦК и СП, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что порядок пересечения границы украинцами во время военного положения определяет постановление Кабмина №57. Об этом он рассказал в комментарии "ТСН.ua".

"Стоит вести речь в данном случае о мужчинах, гражданах Украины, в возрасте от 18 до 60 лет. Именно этой категории ограничено покидать территорию Украины во время действия военного положения. Правила все же определяют, кому разрешено пересекать границу на выезд из Украины", — сказал Андрей Демченко.

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Он отметил, что сейчас увеличились попытки подделки документов, использование фальшивых документов и неподтверждение цели поездки.

Могут ли пограничники проверять у многодетных родителей документы с ТЦК

Демченко отметил, что пограничники имеют законное право требовать дополнительные документы с ТЦК и СП. По его словам, правилами пересечения границы определено, что кроме четких категорий, прописанных отдельными пунктами, один из них определяет, что пересечь границу во время военного положения могут и другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву по мобилизации. В частности, они должны иметь отсрочку согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Если у пограничника есть какие-то предостережения относительно лиц, которые едут как многодетные родители, наши инспекторы имеют право требовать у человека документ, выданный ТЦК. Речь идет о военно-учетном документе с отметкой о том, что человек имеет отсрочку. или другой документ с ТЦК о том, что такому человеку предоставлена отсрочка от призыва", — сказал Андрей Демченко.

Разница между "снят с воинского учета" и "исключен с воинского учета"

Он сообщил, что между этими формулировками есть существенная разница, которая влияет на то, разрешено ли мужчине пересечь границу.

"Если говорить о непригодных к военной службе, то эта норма не менялась. Пограничники и раньше требовали для пересечения границы документы определенного образца", — пояснил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что у мужчины должно быть заключение ВВК о непригодности, а в военно-учетных документах должно быть указано, что он исключен из воинского учета, поскольку человек может быть снят с воинского учета при смене места регистрации, а исключен при условии непригодности к службе.

Напомним, юрист и адвокат Ростислав Кравец заявил, что резерв военнообязанных в Украине можно классифицировать как первую и вторую категории. Кроме этого, существуют определенные категории мужчин, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Адвокат Мария Левченко рассказала, что женщины с медицинским образованием, которые не станут на воинский учет, будут нести административную ответственность за нарушение требования.