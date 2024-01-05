Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, до какого возраста могут призвать в армию

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, они достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Следовательно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и способные выполнять военный долг, подлежат мобилизации. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Всеобщая мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

По данным источника, юрист и адвокат Ростислав Кравец подчеркивает, что резерв военнообязанных можно классифицировать как первую и вторую категории.

К первой категории запаса относятся те военнообязанные, которые прошли военную службу и получили военно-учетную специальность в процессе ее осуществления. Вторая категория запаса включает в себя военнообязанных, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы.

В соответствии со статьей 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных разделяется на две категории, определяемые в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, состоящие в запасе и обладающие воинскими званиями рядового, сержантского и старшинского состава, классифицируются по возрастным группам:

первый разряд — до 35 лет;

второй — до 60 лет.

Офицеры запаса, подлежащие военной службе, также подразделяются по возрастным группам. Первая категория:

младший офицерский состав — до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник — капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;

высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав — до 60 лет;

высший офицерский состав — до 65 лет.

Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда является одновременно общим максимальным возрастом для нахождения в запасе Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. В связи с этим, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. По достижении предельного возраста мужчину исключают из воинского учета.

Однако мужчина даже после достижения 60 лет может пойти в ряды ВСУ по собственному желанию и стать добровольцем.

Кто подлежит мобилизации в 2024 году

По закону могут быть мобилизованы следующие категории мужчин:

военные (в том числе контрактники), закончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигшие предельного возраста пребывания на службе и годные по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

мужчины в возрасте 18 лет и старше, согласившиеся на контрактную службу;

ограниченно годные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

снятые и исключенные из воинского учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно годные к службе во время военного положения по решению ВВК;

лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;

лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

Ранее юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу. По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.