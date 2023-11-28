Выезд из Украины: юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу

По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Эти мероприятия ограничивают выезд за границу для мужчин призывного возраста. Адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Факты ICTV" рассказал, есть ли такое право у 17-летних парней.

Дело в том, что в конце 2022 года Кабинетом министров было принято постановление №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Оно предусматривает изменение возраста, когда украинцы должны становиться впервые на воинский учет. Если раньше это было в 16 лет, то сейчас речь идет уже о 17 годах.

В условиях военного положения выезд за границу запрещен военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет. Соответственно, как рассказывает юрист, у 17-летних парней есть полное право на пересечение границы, однако действительно фиксируются случаи, что из-за новых правил Государственная пограничная служба не выпускает их.

"Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что лицо не имеет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за границу. Фактически, с 16 лет парень должен состоять на воинском учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу", — заявил Ростислав Кравец.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о выезде студентов за границу. По его словам, Минобразования должно проработать возможность выезда для определенных категорий учащихся в вузах. Это должно быть справедливое решение.