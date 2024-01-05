Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, до якого віку можуть призвати в армію

Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, вони досягли граничного віку перебування в запасі ЗСУ.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан. Отже, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та здатні виконувати військовий обов'язок, підлягають мобілізації. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Загальна мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

За даними джерела, юрист і адвокат Ростислав Кравець підкреслює, що резерв військовозобов'язаних можна класифікувати як першу і другу категорії.

До першої категорії запасу належать ті військовозобов'язані, які пройшли військову службу та здобули військово-облікову спеціальність у процесі її здійснення. Друга категорія запасу включає в себе військовозобов'язаних, які не отримали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби.

Відповідно до статті 28 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних поділяється на дві категорії, які визначаються залежно від віку військовозобов'язаних.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, класифікуються за віковими групами:

перший розряд — до 35 років;

другий — до 60 років.

Офіцери запасу, які підлягають військовій службі, також поділяються за віковими групами. Перша категорія:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник — капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший і старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Максимальний вік для перебування в запасі другого розряду є одночасно загальним максимальним віком для перебування в запасі Збройних Сил України та інших військових формувань. У зв'язку з цим, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.

Однак чоловік навіть після досягнення 60 років може піти до лав ЗСУ за власним бажанням і стати добровольцем.

Хто підлягає мобілізації у 2024 році

За законом можуть бути мобілізовані такі категорії чоловіків:

військові (зокрема контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров'я;

придатні за станом здоров'я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком 18 років і старше, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом і без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВЛК;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.

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