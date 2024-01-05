Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2024 році

В Україні збільшилася кількість спроб підроблення документів, використання фальшивих документів та непідтвердження мети поїздки чоловіків. Прикордонники мають законне право вимагати додаткові документи з ТЦК та СП, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що порядок перетину кордону українцями під час воєнного стану визначає постанова Кабміну №57. Про це він розповів у коментарі "ТСН.ua".

"Варто вести мову в цьому разі про чоловіків, громадян України, віком від 18 до 60 років. Саме цій категорії обмежено залишати територію України під час дії воєнного стану. Правила все ж визначають, кому дозволено перетинати кордон на виїзд з України", — сказав Андрій Демченко.

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Він зазначив, що наразі збільшилися спроби підроблення документів, використання фальшивих документів та непідтвердження мети поїздки.

Чи можуть прикордонники перевіряти у багатодітних батьків документи з ТЦК

Демченко наголосив, що прикордонники мають законне право вимагати додаткові документи з ТЦК та СП. З його слів, правилами перетину кордону визначено, що крім чітких категорій, що прописані окремими пунктами, один із них визначає, що перетнути кордон під час воєнного стану можуть й інші військовозобов'язані особи, що не підлягають призову під час мобілізації. Зокрема, вони повинні мати відтермінування згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Якщо у прикордонника є якісь застереження стосовно осіб, які їдуть як багатодітні батьки, наші інспектори мають право вимагати у людини документ, виданий ТЦК. Йдеться про військово-обліковий документ з відміткою про те, що людина має відстрочку. або інший документ з ТЦК про те, що такій людині надано відстрочку від призову", — сказав Андрій Демченко.

Різниця між "знятий з військового обліку" та "виключений з військового обліку"

Він повідомив, що між цими формулюваннями є суттєва різниця, яка впливає на те, чи дозволено чоловікові перетнути кордон.

"Якщо говорити про непридатних до військової служби, то ця норма не змінювалася. Прикордонники й раніше вимагали для перетину кордону документи певного зразка", — пояснив Демченко.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що в чоловіка повинен бути висновок ВЛК про непридатність, а у військово-облікових документах повинно бути зазначено, що він виключений з військового обліку, оскільки людина може бути знята з військового обліку під час зміни місця реєстрації, а виключена за умови непридатності до служби.

Нагадаємо, юрист і адвокат Ростислав Кравець заявив, що резерв військовозобов'язаних в Україні можна класифікувати як першу та другу категорії. Крім цього, існують певні категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Адвокатка Марія Левченко розповіла, що жінки з медичною освітою, які не стануть на військовий облік, нестимуть адміністративну відповідальність за порушення вимоги.