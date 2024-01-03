Мобилизация в Украине: могут ли выдавать повестки через "Дію"

Каждый пользователь государственного приложения полностью идентифицирован. Для вручения повесток туда нужно добавить еще один функционал, рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

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Эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун заявил, что в "Дії" легко запустить функцию вручения повесток. Об этом он сообщил в интервью "Телеграфу".

"Относительно электронных повесток, то это очень просто сделать. Через "Дію" это элементарно. Именно технологически, подчеркиваю, а не юридически или политически", — сказал Константин Корсун.

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Он отметил, что в "Дію" можно добавить еще один функционал и таким образом сообщать о повестках, поскольку каждый пользователь приложения "идентифицирован с ног до головы". Корсун считает, что эту функцию можно запустить за несколько дней, если ситуация с мобилизацией в Украине ухудшится.

Проблема защиты персональных данных в "Дії"

По его словам, у "Дії" есть множество проблем с точки зрения защиты персональных данных. В частности, он убежден, что если бы в Украине был профессиональный независимый орган защиты персональных данных, то он бы не допустил запуска приложения.

"Электронные документы — это максимально возможный уровень, который не должен допускать ошибок. Этот уровень должен гарантировать, что конкретный документ выдан конкретному человеку", — подчеркнул он.

Корсун рассказал, что "Дія" использует для идентификации низший уровень — банковский, "слепое" доверие банкам, у которых есть процент мошеннических действий, злоупотреблений, которые заложены в расчет ведения бизнеса. Однако, если государство проводит идентификацию, выдает официальные электронные документы, этот процент должен быть нулевым. Тогда как собственный механизм идентификации разработчики не предусмотрели, добавил эксперт.

Напомним, Минобороны расширило перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в ряды ВСУ. В частности, годными к службе считают те мужчины, которые имеют вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ и другие некоторые заболевания.

Адвокат Мария Левченко рассказала, что женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет, поскольку в противном случае их ждет административная ответственность за нарушение требования.