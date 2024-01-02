Мобилизация в Украине: с какими болезнями могут все равно забрать на фронт

В Украине был расширен список медицинских диагнозов, при которых теперь могут призвать на военную службу. Теперь считают годными к службе всех, кто имеет, например, вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут быть призваны на службу, но по состоянию здоровья могут избежать попадания в армию. Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.

С какими болезнями могут мобилизовать

В Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать.В частности, это касается следующих медицинских диагнозов:

вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Кто из мужчин имеет право выезда за границу

На сегодня пересекать границу могут лишь несколько категорий военнообязанных мужчин.

Действующим законодательством определены 11 категорий, которые могут пересечь границу во время действия военного положения. Однако нужно учитывать, что для выезда необходимо иметь ряд документов и убедиться, что такая ситуация не подлежит исключению.

Важно

Мобилизация в Украине: кто сможет выехать из страны с 1 января

В частности, уехать могут мужчины, снятые с воинского учета по состоянию здоровья. Чтобы выехать за границу, необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Следует учитывать, что военнообязанные с ограниченной годностью уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.