Бронь від мобілізації: хто та як може отримати у 2024 році

Роботодавці мають право оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників, однак це можна зробити лише за певних умов.

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У листопаді минулого року дію воєнного стану в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. Разом з цим в Україні триватиме і мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Фокус розповідає, хто з українців може отримати бронь від мобілізації у 2024 році.

Зазначимо, що цього року правила бронювання можуть змінитися. Зокрема, в Офісі президента розглядають можливість надавати відстрочку працівникам із високим заробітком. Втім наразі бронювання працівників в Україні відбувається за затверджений у 2023 році порядком.

Хто має право на бронювання від мобілізації

Згідно із встановленим порядком отримати відстрочку від мобілізації можуть:

працівники органів державної влади, місцевого самоврядування та інших держорганів;

якщо у підприємства або організації є мобілізаційне замовлення;

якщо підприємство або організація займається виробництвом товарів або надає послуги для військових формувань;

працівники критично важливих підприємств.

Втім не всі працівники підприємств, які підпадають під вище зазначені пункти, можуть мати відстрочку від служби, а лише половина від загальної кількості військовозобов’язаних працівників на підприємстві чи в організації.

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У деяких випадках підприємства можуть бронювати й більшу кількість працівників, однак для цього керівники мають обґрунтовувати таку потребу.

Як отримати бронювання – інструкція

Список із військовозобов’язаними працівниками, яким хочуть оформити відстрочку, подається керівниками підприємства до відповідних органів на погодження:

органи державної влади – до Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

органи місцевого самоврядування – до відповідних місцевих органів виконавчої влади;

підприємства із встановленими мобілізаційними завданнями – до органу держвлади, або іншого, який встановив замовлення;

підприємства, які виготовляють товари для військових – до центральних органів виконавчої влади;

критично важливі підприємства – до центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, нещодавно речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що українці, які мають право на відстрочку повинні подати відповідні документи до Територіальних центрів комплектування, аби не бути мобілізованими на службу. Зокрема, це стосується тих чоловіків, які мають понад три дитини, батьків, які потребують догляду тощо.

Окрім того, студенти також повинні підтверджувати, що навчаються на денній формі у відповідному закладі освіти. Цю інформацію їм потрібно подавати до ТЦК раз на рік.

Також Володимир Фітьо повідомляв, кому не вручають повісток у громадських місцях та на блокпостах. За його словами, представники ТЦК шукають тих, хто ігнорує військовий облік. Якщо людина має із собою відповідні документи зі статусом придатності, то питань до неї не буде.