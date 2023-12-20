Мобілізація в Україні: в ЗСУ нагадали, як отримати відстрочку від призову (відео)

ТЦК діють правильно, коли призивають громадян, які не надали документи про право на відстрочку. Люди повинні самі підготувати необхідні папери і надати їх у військкомат, заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

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Військовозобов'язані українці мають самостійно потурбуватись про те, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони повинні надати документи, які підтверджують наявність трьох та більше дітей або про батьків, які потребують догляду, або про інші причини. Про особливості отримання відстрочки розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ майор Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Фітьо пояснив, чому інколи мобілізують чоловіків, які мають право на відстрочку. З його слів, громадяни, ймовірно, не подали до Територіальних центрів комплектування (ТЦК) підтверджуючі документи. У таких випадках, зауважив майор ЗСУ, "підіймається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку". Потім такі випадки підхоплюються російськими пропагандистами.

На думку військового, в ТЦК "все роблять правильно", оскільки не отримали від військовозобов'язаного відповідних документів.

"Якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон", — сказав він.

ТЦК та мобілізація — як отримати відстрочку

У "РБК-Україна" нагадують, що вичерпний перелік причин для відстрочки вказаний у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, у статті 23 наведено 23 категорії українців, які не підлягають призову. Серед них — батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, громадяни з певними станами здоров'я, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю або з хронічними хворобами, працівники деяких державних установ, студенти, викладачі та науковці тощо.

Якщо в громадянина є підстава для відстрочки, то діяти потрібно наступним чином:

документально оформити наявну ситуацію;

з цими документами особисто з'явитись до ТЦК та СП.

Особлива ситуація зі студентами, наголосив Фітьо. Вони повинні раз на рік надавати в ТЦК інформацію, що дійсно проходять навчання на денній формі у такому-то закладі освіти.

"Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду — це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто", — наголосив представник Сухопутних військ.

Зазначимо, у Верховній Раді України працюють над законопроєктом, яким планують внести зміни в існуючий Закон "Про мобілізацію". Парламентарі розповідають ЗМІ, які положення планують внести. Наприклад, нардепка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що планують по-різному ставитись до добровольців та до мобілізованих. Також є пропозиція особливим способом карати тих, хто ухиляється від мобілізації. Ще одна пропозиція, про яку писала політикиня — призов жінок до війська.

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року прокоментував можливість призову жінок. Очільник країни запевнив, що такого законопроєкту підписувати не буде. При цьому повідомив, що ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українських громадян.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін вкотре підтвердив, що Росія воюватиме доти, поки не сягне поставлених цілей щодо знищення України. Тим часом в США заявили, що відклали голосування щодо військової допомоги Україні на 2024 рік.