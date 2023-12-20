Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, чи можуть призвати 18-річних

За словами представника Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, 18-річним можуть видати повістку, однак це ще не є гарантією їхньої відправки на фронт.

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Мобілізація 18-річних осіб чоловічої статі в Україні наразі не здійснюється. Проте, вони зобов'язані зареєструватися у військкоматі вже з 17 років. Про це розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років — ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК і СП", — сказав він.

Після цього молоді люди отримують приписне свідоцтво, яке є необхідним документом для вступу до навчальних закладів середньої технічної освіти або вищих навчальних закладів.

Фітьо наголосив, що 18-річним можуть видати повістку, однак це ще не є гарантією їхньої відправки на фронт.

"Так — їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК і СП, показують довідку про навчання або приходять із приписним свідоцтвом. А ще краще — мати всі ці документи при собі і всі ці питання одразу знімаються. Повістка — це не відправка на фронт. Повістка — для уточнення облікових даних", — пояснив він.

Представник Сухопутних військ також наголосив, що в рамках мобілізації 18-річних в армію не призивають. Однак для чоловіків віком від 18 до 27 років передбачена можливість проходження строкової служби в армії. У разі бажання цієї вікової категорії взяти участь у бойових діях, вони можуть зробити це на добровільних засадах, зокрема й студенти.

"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку або його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі — він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію зараз підпадають чоловіки віком від 27 років", — сказав Фітьо.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які категорії українців призиватимуть у 2024 році. Зокрема, призов загрожує студентам, старшим за 30 років.

У Полтавському обласному ТЦК відповіли, чи посилюють мобілізацію в Україні та чому почали вручати повістки на блокпостах.