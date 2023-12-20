Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, могут ли призвать 18-летних

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, 18-летним могут выдать повестку, однако это еще не является гарантией их отправки на фронт.

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Мобилизация 18-летних лиц мужского пола в Украине на данный момент не осуществляется. Тем не менее, они обязаны зарегистрироваться в военкомате уже с 17 лет. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо интервью изданию "РБК-Украина".

"Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет — еще когда юноши учатся в школе: они проходят первичное медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на воинский учет в своих ТЦК и СП", — сказал он.

После этого молодые люди получают приписное свидетельство, которое является необходимым документом для поступления в учебные заведения среднего технического образования или высшие учебные заведения.

Фитьо подчеркнул, что 18-летним могут выдать повестку, однако это еще не является гарантией их отправки на фронт.

"Да — им могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше — иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка — это не отправка на фронт. Повестка — для уточнения учетных данных", — объяснил он.

Представитель Сухопутных войск также подчеркнул, что в рамках мобилизации 18-летних в армию не призывают. Однако для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет предусмотрена возможность прохождения срочной службы в армии. В случае желания этой возрастной категории принять участие в боевых действиях, они могут сделать это на добровольной основе, в том числе и студенты.

"Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре — он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию сейчас подпадают мужчины в возрасте от 27 лет", — сказал Фитьо.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.

В Полтавском областном ТЦК ответили, усиливают ли мобилизацию в Украине и почему начали вручать повестки на блокпостах.