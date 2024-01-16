Мобилизация мужчин за рубежом: насколько это законный процесс, — экс-судья Конституционного суда

По мнению экс-судьи Конституционного суда Виктора Шишкина, отправка повесток мужчинам за границу является вполне законным действием, а вот лишение уклонистов гражданства противоречит Конституции.

Related video

Во время полномасштабной войны в Украине некоторые граждане подняли проблему конституционных прав и свобод, в частности относительно мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Насколько законным является право страны мобилизовать граждан Украины, находящихся за рубежом, в комментарии "Громадському" ответил первый генеральный прокурор независимой Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин.

Он отметил, что попытки призвать в ряды ВСУ мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, абсолютно легитимны и здесь нет никакого нарушения гражданских прав. Более того — все граждане Украины должны выполнять свой конституционный долг.

"Они должны становиться на воинский учет в Украине. И нечего здесь спекулировать якобы правами человека. Это элементарное спекулирование уклонистов", — подчеркнул судья.

Важно

Правительство ввело новые правила бронирования работников оборонных предприятий: что изменили

Шишкин привел пример: когда в США во время вьетнамской войны проходила всеобщая мобилизация, повестки присылали и гражданам СССР, которые родились в Штатах, потому что по закону о натурализации такие лица автоматически получали американское гражданство.

Кроме того, в рамках закона находится и призыв Украины к другим государствам, где находятся украинцы призывного возраста, отправить их домой. Экс-судья пояснил, что те, кто проживают за границей на основании законодательства страны пребывания, должны придерживаться миграционных законов этой страны и решений, которые она принимает. Поэтому если эта страна считает, что нет оснований для пребывания таких мужчин в их стране, она может пойти навстречу Украине и помочь вернуть этих мужчин на родину.

"Здесь нет никакого нарушения прав, потому что Украина только ставит вопрос — она же не отправляет за границу спецподразделения для вывоза украинских мужчин домой в наручниках", — отметил судья.

Единственное, с чем не соглашается бывший судья Конституционного суда, так это лишение уклонистов украинского гражданства.

"Наши мужчины сбежали за границу — да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности. Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, которые скрываются за границей. Поэтому разговоры об этом — провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", — акцентировал Шишкин.

Мобилизация в Украине — последние события

В декабре 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Он предусматривал наказание уклонистов, в том числе тех, которые находятся за границей. После обсуждения законопроект отозвали для доработки, поскольку ряд тезисов вызвал бурную реакцию общества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть ряд норм, которые противоречат Конституции.

Кабинет Министров Украины 16 января внес изменения в постановление №76, которое регулирует вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Министерство обороны Украины упростило процесс набора в армию. Кадры для Вооруженных сил ищут на всех известных платформах для поиска работы: Lobby X, Work.ua, Robota.ua и даже на сервисе частных объявлений OLX.

Важно

Мобилизация в Украине: мужчинам, желающим получить отсрочку, придется посетить ТЦК, — юрист

Напомним, существуют категории мужчин, которых нельзя забронировать несмотря на то, что те работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

14 января народный депутат Елена Мошенец сообщила, что в новом законопроекте внимание уделят мобилизации людей с инвалидностью. В частности, давать отсрочку могут не по группам инвалидности, а по списку болезней.