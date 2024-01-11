Мобилизация в Украине: мужчинам, желающим получить отсрочку, придется посетить ТЦК, — юрист

По словам Дианы Терновой, право на отсрочку не назначается автоматически даже при наличии веских оснований. Гражданам нужно собрать пакет документов и написать заявление.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой служить отправиться могут военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Некоторые лица могут получить отсрочку. Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии "РБК-Украина" рассказала, что для этого нужно.

По ее словам, право на отсрочку от службы есть у нескольких категорий граждан, однако стоит учитывать, что ее не предоставляют автоматически даже при наличии веских оснований.

Украинцам все равно придется собрать определенный пакет документов, написать заявление и лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Все дело в том, что уведомление о наличии оснований для отсрочки одна из частей обновления данных в ТЦК и СП, говорит адвокат.

"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – заявила Диана Тернова.

Четкий список лиц, которые имеют право на отсрочку, прописан в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и для ее получения нужно обязательно учитывать несколько важных моментов.

Например, если брать написание заявление, то к этому важно подойти ответственно, продолжает адвокат. В нем необходимо обоснованной и кратко изложить все обстоятельства, а также прикрепить Закон Украины, который предусматривает право гражданина на отсрочку.

Также в заявлении должны быть все документы, которые подтверждают это. После прохождения ВЛК остается лишь ожидать ответа.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор есть приписное или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, не сможете получить отсрочку", — продолжила Диана Тернова.

Напомним, 1 января сообщалось, как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным. По информации юристов, закон позволяет официально оформить постоянный уход за больным человеком. Такие услуги могут предоставляться на профессиональной или непрофессиональной основе.