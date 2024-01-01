Как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным, — объяснение юристов
По информации юристов, закон позволяет официально оформить постоянный уход за больным человеком. Такие услуги могут предоставляться на профессиональной или непрофессиональной основе.
В Украине продолжают действовать старые правила мобилизации в армию. Эти правила в частности предусматривают возможность получить отсрочку от мобилизации тем, кто осуществляет постоянный уход за другим человеком. В каких случаях закон позволяет официально оформить постоянный уход за человеком объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".
Юристы отметили, если человеку по состоянию здоровья трудно о себе заботиться, он может получить постоянный уход. Такие услуги могут предоставляться на профессиональной или непрофессиональной основе.
На непрофессиональной основе уход могут осуществлять могут осуществлять лица в отношении членов своей семьи. Членами семьи считаются люди, которые совместно проживают, имеют общий быт и взаимные права и обязанности.
Кто имеет право на уход
Право на уход на профессиональной или непрофессиональной основе имеют:
- люди с инвалидностью I группы;
- дети с инвалидностью;
- пожилые люди с когнитивными нарушениями;
- люди с неизлечимыми заболеваниями, которые нарушают функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя;
- тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.
Юристы отмечают, что проходить специальную подготовку для такого непрофессионального ухода не обязательно.
Какие документы нужны
Для оформления непрофессионального ухода следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства больного, или в местный орган социальной защиты населения. Там потребуют следующие документы:
- заявление о желании осуществлять уход за больным человеком;
- если больной юридически дееспособен, потребуется также заявление от него о согласии на такой уход;
- паспорт заявителя и лица, нуждающегося в уходе;
- идентификационные коды заявителя и пациента;
- справки о регистрации места жительства обоих;
- декларация о доходах и имуществе заявителя, состав семьи заявителя;
- справка, подтверждающая, что человеку действительно нужен постоянный уход по состоянию здоровья.
Могут ли отказать в оформлении ухода
Юристы отмечают, что существуют случаи, когда лицу могут отказать в оформлении ухода за больным человеком, в частности такие причины:
- недостоверность представленных документов;
- отсутствие реальной потребности в уходе лица, за которым стремятся установить уход. Представители социальных служб изучают, насколько повседневное обслуживание человека, за которым планируется уход, фактически зависит от внешней помощи;
- ненадлежащее состояние жилищных условий человека, который хочет забрать на проживание того, за кем планирует осуществлять уход;
- если в акте проверки социальной службы не подтвержден факт совместного проживания.
Напомним, 28 декабря сообщалось, что часть студентов может потерять право на отсрочку от призыва. Согласно законопроекту №10378, те студенты, кто получает второе, третье и следующее по счету образование, будут иметь право на отсрочку от мобилизации только до конца текущего учебного года.