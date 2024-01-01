Як оформити відстрочку від мобілізації з догляду за хворим, — пояснення юристів

За інформацією юристів, закон дозволяє офіційно оформити постійний догляд за хворою людиною. Такі послуги можуть надаватися на професійній чи непрофесійній основі.

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Юристи зазначили, якщо людині через стан здоров’я важко про себе дбати, вона може отримати постійний догляд. Такі послуги можуть надаватися на професійній чи непрофесійній основі.

На непрофесійній основі догляд можуть здійснювати можуть здійснювати особи щодо членів своєї сім’ї. Членами сім’ї вважаються люди, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права й обов’язки.

Хто має право на догляд

Право на догляд на професійній чи непрофесійній основі мають:

люди з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

люди з невиліковними захворюваннями, які порушують функції організму так, що стає неможливо самостійно обслуговувати себе;

тяжкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Юристи зазначають, що проходити спеціальну підготовку для такого непрофесійного догляду не обов'язково.

Які документи потрібні

Для оформлення непрофесійного догляду слід звернутися в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання хворого або в місцевий орган соціального захисту населення. Там вимагатимуть такі документи:

заява про бажання здійснювати догляд за хворою людиною;

якщо хворий юридично дієздатний, буде потрібна також заява від нього про згоду на такий догляд;

паспорт заявника й особи, яка потребує догляду;

ідентифікаційні коди заявника та пацієнта;

довідки про реєстрацію місця проживання обох;

декларація про доходи й майно заявника, склад сім'ї заявника;

довідка, яка підтверджує, що людині дійсно потрібен постійний догляд через стан здоров'я.

Чи можуть відмовити в оформленні догляду

Юристи зазначають, що існують випадки, коли особі можуть відмовити в оформленні догляду за хворою людиною, зокрема, такі причини:

недостовірність поданих документів;

відсутність реальної потреби в догляді особи, за якою прагнуть встановити догляд. Представники соціальних служб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, за якою планується догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги;

неналежний стан житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд;

якщо в акті перевірки соціальної служби не підтверджено факт спільного проживання.

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