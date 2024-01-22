Уклонение от мобилизации: юрист объяснил, в каких случаях призывника могут посадить

В Украине суд может принять решение о лишении свободы лица, которое отказывается от службы. Ответственность наступает, когда военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, призыву подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или не пригодны к военной службе по решению ВВК. О том, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность рассказал адвокат и управляющий юридической фирмы Александр Камша в комментарии для "NV".

Как не попасть под административную ответственность

Принятый законопроект №10062 о создании единого реестра военнослужащих должен работать как швейцарские часы, уверяют в Министерстве обороны Украины. Кроме того, в ведомстве сообщали, что призывники смогут подать данные онлайн без визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и кучи бумажных документов или ксероксов.

По словам адвоката, чтобы не попасть под административную ответственность, военнообязанным стоит следить за актуальностью собственных данных.

Призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять Порядок организации и ведения воинского учета, который сейчас предусматривает:

находиться на воинском учете;

прибывать по вызову в ТЦК и СП;

пройти медосмотр;

уточнять данные после их изменения;

раз в 5 лет проверять актуальность своих данных.

Кроме того, после переезда на другое место жительства важно в семидневный срок становиться на воинский учет. Те мужчины, которые имеют право на отсрочку, должны подать свои документы в ТЦК до 1 октября.

За нарушение правила воинского учета можно попасть под административную ответственность, в частности, заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации или учета

Согласно положениям статей 335-337 Уголовного кодекса Украины, возможна уголовная ответственность за:

уклонение от призыва лиц офицерского состава;

уклонение от военной службы по мобилизации резервистами;

уклонение от воинского учета или учебных сборов.

Как отмечают журналисты, в Украине суд может принять решение о лишении свободы лица, которое уклоняется от мобилизации. Ответственность наступает, когда военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время.

Однако, если гражданин по объективным причинам не смог прибыть в пункт сбора и имеет письменное подтверждение этого факта, то к нему не будут применять карательные меры. В случае отсутствия такого подтверждения — неприбытие в пункт сбора рассматривается как уклонение по статье 335 или 336 УКУ.

На какой срок могут "посадить" уклонистов

Степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса Украины:

по статье 335 "Уклонение от призыва на срочную военную службу" — до 3 лет ограничения свободы;

по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" — от 3 до 5 лет лишения свободы;

по статье 337 "Уклонение от воинского учета или специальных сборов" предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или до одного года исправительных работ в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Напомним, Фокус писал о том, какие риски у базы, призванной упростить работу ТЦК. В единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.