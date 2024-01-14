Из Рады — в армию. Пойдут ли депутаты на фронт, если примут законопроект о мобилизации

Новые поправки к законопроекту о мобилизации убирают все резонансные моменты. Народные депутаты вернули отсрочку от службы всем людям с инвалидностью, убрали электронные повестки и внесение уклонистов в реестр должников. Фокус разбирался, зачем общество пугали тотальной мобилизацией, а в итоге дошли до отмены отсрочки от призыва для силовиков и политиков.

Related video

Верховная Рада вернула законопроект о мобилизации №10378 правительству, главному инициатору и разработчику. Часть положений документа прямо нарушают права человека, другие "не оптимально сформулировали", объяснял решение парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Законопроект, по его мнению, "очень резонансный". Нардепы работали примерно пять дней в режиме нон-стоп и анализировали каждую норму. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обнародовала новые 27 правок к законопроекту о мобилизации.

Судя по представленному списку, процесс набора в украинскую армию будет примерно таким же как и был до шумихи с тотальной мобилизацией. Многие противоречивые вещи действительно хотят убрать. Возвращается отсрочка от службы людей с инвалидностью всех групп, убираются электронные повестки и внесение уклонистов в реестр должников.

Особый интерес представляет желание исключить отсрочку от призыва для действующих народных депутатов и возврат на военный учет правоохранителей. Для работников прокуратуры, правоохранительных органов, судов и досудебного расследования, государственной власти и органов местного самоуправления хотят ввести бронь с четким определением профессий и должностей.

Сроки подачи нового проекта закона на рассмотрение Рады пока не известны. Ожидается реакция правительства и военных на предложенные депутатами изменения.

Из Рады — в армию. Популизм или желание справедливой мобилизации?

Если Кабмин обработает все правки, а Рада проголосует за обновленный законопроект о мобилизации, возникает вопрос — зачем нужно было запугивать общество тотальной мобилизации вплоть до призыва людей с инвалидностью, а после — гордо заявить об отмене всех антиконституционных положений и даже разрешить призывать нардепов?

Изначально расчет власти был на то, что "драконовские" нормы мобилизации в значительной степени пройдут, полагает директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"Почему так думали? Хотели повесить все на военных, что это якобы Генштаб просит 500 тысяч людей для войны… Но общество быстро разобралось, кто это готовил и кто должен отвечать. А представители ВСУ все адекватно объяснили: главнокомандующий Валерий Залужный вышел на пресс-конференцию, которых он не давал за время большой войны, и сказал "нам не интересны механизмы мобилизации, мы озвучили реальные потребности армии", — рассказывает эксперт.

В свою очередь механизмы набора в ВСУ должны определить нардепы. Когда не вышло переложить ответственность, что заметно ударило по рейтингам власти, был сделан моментальный откат назад — Рада убрала из законопроекта самые противоречивые нормы, продолжает Рейтерович.

"Все нардепы понимают, что после голосования ответственность будет на них. Сейчас они максимально четко выписывают положения законопроекта для снятия колоссального напряжения в обществе. Поэтому появились нормы про снятие отсрочки для нардепов и другие моменты. Показывают справедливость в процессе мобилизации", — добавил политолог.

Остается вопрос, действительно ли Рада пойдет на отсрочку от призыва для действующих народных депутатов? В финальном варианте документа попадающих под призывные критерии нардепов обяжут пройти военно-врачебные комиссии. Далее им предоставят отсрочку от призыва на момент осуществления депутатских обязанностей, считает Рейтерович.

"Пойдут на фронт разве что добровольцы, или когда война закончится, а мобилизация продолжится. Могу сказать точно, что даже если законопроект с этой нормой примут, нардепы не пойдут служить. Всем ясно, что это поднимет вопрос способности Верховной Рады принимать законы. Это очередная попытка отвлечь внимание и показать, что политики якобы за справедливость", — подчеркнул он.

"Бурю в стакане назад не отыграешь"

История с внесением изменений в мобилизационное законодательство, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, вообще не предполагала качественных идей по наполнению ВСУ квалифицированными кадрами.

"Создали информационную активность с абсолютно другими планами. Основной целью кампании был удар по Валерию Залужному. А сейчас нардепам придется голосовать за документ, даже если его исправят несколько раз. Бурю в стакане уже подняли такую, что назад не отыграешь", — считает он.

По оценкам Снегирева, также хотели проверить украинское общество на предмет согласия возможности мобилизации в ВСУ людей с инвалидностью. Что касается другой противоречивой нормы — вручения повесток по электронной почте и создания электронных кабинетов призывников, по словам эксперта, это калька российской идеи.

Госдума РФ 11 апреля приняла поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", разрешив вручать повестки в бумажном и в электронном виде. Российские депутаты позволили ставить на первоначальный воинский учет дистанционно на основании сведений из государственных информационных систем. Теперь военкоматы в РФ зачисляют военнообязанных в запас без их личной явки.

"Возникает вопрос: мы делаем копию российского законодательства? Прежде всего, у нас должно быть четкое понимание мобилизационного резерва", — комментирует эксперт.

Дмитрий Снегирев видит позитив по силовому блоку — вернуть на военный учет правоохранителей. Если эту норму оставят и примут, социальное напряжение резко упадет.

"У нас огромный штат действующих силовиков в разных ведомствах. А сколько из них с 45 лет на пенсии сидят? В законодательстве вообще не прописано привлечение этой категории к службе. Уволился (из силовых структур) в 45 лет — становись на военный учет. Только полицейских 800 тысяч, а если взять экс-работников СБУ и прочих, получится минимум 1,2 миллиона подготовленных к службе. И о какой мобилизации простых украинцев мы говорим?" — акцентирует внимание Снегирев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 января сказал, что не видел конечный вариант законопроекта о мобилизации. Глава государства признал, что для него главное — это справедливость документа.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 11 января заявил о готовности внести на согласование Кабмина новую редакцию законопроекта. Учитываться будут все предложения, согласованные с депутатами.