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Мобілізація жінок: у Верховній Раді пояснили, чи є такий пункт у законопроєкті

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Фото: Міноборони України | У Верховній Раді відповіли нардепці Інні Совсун щодо мобілізації жінок

На думку народного депутата від "Cлуги народу" Євгена Чернєва, для потреб армії достатньо чоловіків, яким можуть знизити вік мобілізації до 25 років.

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У законопроєкті №10378 про внесення змін у систему мобілізації чітко вказано, хто саме є ресурсом для мобілізації та кому можуть вручити повістку. Жінки, згідно з наявним текстом документа, військовозобов'язаними не являються. Нардепи не внесли пропозицій, про які згадувала народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун. Про деякі аспекти законопроєкту заступник голови комітету з нацбезпеки, народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чернєв пояснив, що в законопроєкті №10378, який незабаром розглядатимуть нардепи, вказано, що під мобілізацію можуть потрапити лише чоловіки віком від 27 до 60 року. Тобто в тексті немає поняття "громадяни України", який об'єднує і чоловіків, і жінок. Подібне формулювання підтримує президент України Володимир Зеленський, а також народні обранці, заявив політик.

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"І так воно й залишатиметься. І позиція президента, позиція комітету й позиція в принципі, я думаю, більшості парламентарів у тому, що не потрібно на сьогодні додавати жінок до мобілізаційного ресурсу".

На думку парламентаря, можливе зниження віку мобілізації чоловіків до 25 років. Тоді в України буде достатня кількість чоловіків, і призивати в армію жінок просто немає потреби.

"Я думаю, буде достатньо чоловіків для того, аби закрити всі потреби, які є в Генштабу, і виконати всі завдання", — сказав Чернєв.

Пояснення Єгора Чернєва щодо мобілізації жінок — орієнтовно о 7:55:06 від початку трансляції

Мобілізація в Україні — питання повісток для жінок

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що не підтримує пропозицію мобілізувати до лав ЗСУ жінок.

Водночас у Міноборони лише 27 грудня 2023 року сертифікували перший жіночий бронежилет, створений зі врахуванням особливостей жіночої фігури. Бронежилет затвердили на другому році війни, хоч в армії перебувають близько 60 тис. жінок, із них 40 тис. — на бойових посадах.

Військова Олена Риж у інтерв'ю, опублікованому "Суспільним" 24 січня, також згадала про мобілізацію. Вона пояснила, що чоловікам потрібно справитися зі своїми страхами, а для жінок для початку спростити шлях в армію. Наприклад, щоб стати військовою, жінка повинна мати відношення від частини — її не мобілізують після добровільної появи в ТЦК.

Нагадуємо, народна депутатка Інна Совсун 27 січня обґрунтувала думку щодо мобілізації обох статей. Політикиня покликалася на статтю Конституції України, у якій вказано, що захист Батьківщини — обов'язок усіх громадян, а отже, це стосується і жінок, і чоловіків.