Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации и передало его в парламент, — нардеп

Как отмечал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, разработанный Кабмином проект закона в Верховной Раде могут рассмотреть уже 6 февраля.

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Кабинет Министров Украины утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную Раду. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в собственном телеграм-канале.

Впрочем, текста законопроекта на сайте Рады еще нет, хотя народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что Кабмин действительно рассматривал этот законопроект.

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Напомним, что документ, разработанный правительством, еще будут рассматривать парламентарии. Предварительно в ВР объявляли, что голосование нардепы могут провести в начале февраля. В частности, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия 27 января предполагал, что проект в первом чтении может быть рассмотрен 6 февраля.

В то же время народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк прогнозирует, что новый закон о мобилизации может быть принят не раньше марта.

"По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются выбрать лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось", — заявил он.

Нардеп добавил, что в ряде боевых формирований есть серьезный некомплект, хотя нынешняя ситуация на фронте еще позволяет удерживать позиции теми людьми, которые есть в бригадах.

"Мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях", — заявил Нагорняк.

Как готовили закон о мобилизации — детали

Законопроект о мобилизации Генштаб, Минобороны и народные депутаты нарабатывали несколько месяцев. Первая редакция документа предлагала отменить срочную службу, обязать становиться на учет всех граждан Украины, а значит и женщин, снизить мобилизационный возраст с 27 до 25. Демобилизацию не предлагали, но предусмотрели отдых для тех, кто защищает Украину сейчас.

Профильный парламентский комитет начал рассматривать новый законопроект еще 4 января. Для доклада тогда приехали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

На заседании комитета решили убрать норму, которая бы позволяла отправлять повестки по электронной почте. По словам заместителя председателя комитета по вопросам обороны Егора Чернева, это могло бы сделать невозможным контроль за получением повестки. Также был вопрос о призыве людей с инвалидностью — Рада выступала, чтобы все было как раньше, то есть все группы инвалидности не подлежали мобилизации.

11 января согласительный совет сообщил, что законопроект о мобилизации вернули на доработку в Кабмин.

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