Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію і передав його до парламенту, — нардеп

Як зазначав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розроблений Кабміном проєкт закону у Верховній Раді можуть розглянути вже 6 лютого.

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Кабінет Міністрів України затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у власному телеграм-каналі.

Втім, тексту законопроєкту на сайті Ради ще немає, хоча народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що Кабмін справді розглядав цей законопроєкт.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що документ, розроблений урядом, ще розглядатимуть парламентарі. Попередньо у ВР оголошували, що голосування нардепи можуть провести на початку лютого. Зокрема, голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія 27 січня припускав, що проєкт у першому читанні може бути розглянутий 6 лютого.

Водночас народний депутат із фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк прогнозує, що новий закон про мобілізацію може бути ухвалений не раніше березня.

"За моїми прогнозами, такий законопроєкт з’явиться не раніше березня. Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилось", — заявив він.

Нардеп додав, що в низці бойових формувань є серйозний некомплект, хоча теперішня ситуація на фронті ще дозволяє утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

"Мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", — заявив Нагорняк.

Як готували закон про мобілізацію — деталі

Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і народні депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.

Профільний парламентський комітет почав розглядати новий законопроєкт ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

На засіданні комітету вирішили прибрати норму, яка б дозволяла відправляти повістки електронною поштою. За словами заступника голови комітету із питань оборони Єгора Чернєва, це могло б унеможливити контроль за отриманням повістки. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада виступала, щоб все було як раніше, тобто всі групи інвалідності не підлягали мобілізації.

11 січня погоджувальна рада повідомила, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання до Кабміну.

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