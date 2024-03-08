Мобилизация в Украине: в Кабмине назвали критерии бронирования работников

Правительство Украины работает над системой, которая будет учитывать среднюю зарплату, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией. Будет учитываться и влияние предприятия или отрасли на экономику.

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Бронирование от мобилизации в Украине будет происходить для граждан, которые получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней в отрасли. Об этом 4 марта рассказал Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время пресс-конференции.

Он сообщил, что правительство работает над системой, которая будет учитывать среднюю зарплату, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией. Будет учитываться и влияние предприятия или отрасли на экономику.

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"Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", — сообщил украинский премьер.

Шмыгаль отметил, что на обеспечение одного военного, который на фронте рискует своей жизнью, должны работать как минимум восемь граждан. По его словам, если соотношение меньше, то эффективность падает.

Глава правительства также перечислил категории работников, бронирование 2024 года которых будет приоритетным. Это касается граждан, которые:

работают в критических отраслях экономики;

несут весомую налоговую нагрузку;

обеспечивают жизнедеятельность государства;

получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней в отрасли.

Сроки реализации этой инициативы чиновник не назвал. Шмыгаль считает, что во время войны с Россией каждый украинец должны или защищать государство, или работать и наполнять госбюджет.

Бронирование в Украине — комментарий Офиса президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля работает над новой системой бронирования от мобилизации. Диалог о справедливости бронирования, как считает он, надо снова вести на уровне Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и Кабмина, а также искать решение.

Подоляк считает, что Шмыгаль говорит конкретные, правильные вещи. Украинцы, по его мнению, должны через экономику, потому что это системный подход, обеспечивать фронт.

Напомним, 8 марта в Офисе президента объяснили, почему нужна мобилизация в Украине. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться положительно к мобилизации.