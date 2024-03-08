Мобілізація в Україні: у Кабміні назвали критерії бронювання працівників

Уряд України працює над системою, яка враховуватиме середню зарплату, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Враховуватиметься і вплив підприємства або галузі на економіку.

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Бронювання від мобілізації в Україні відбуватиметься для громадян, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі. Про це 4 березня розповів Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час пресконференції.

Він повідомив, що уряд працює над системою, яка враховуватиме середню зарплату, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Враховуватиметься й вплив підприємства або галузі на економіку.

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"Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", — повідомив український прем'єр.

Шмигаль зазначив, що на забезпечення одного військового, який на фронті ризикує своїм життям, мають працювати щонайменше восьмеро громадян. За його словами, якщо співвідношення менше, то ефективність падає.

Очільник уряду також перерахував категорії працівників, бронювання 2024 року яких буде пріоритетним. Це стосується громадян, які:

працюють у критичних галузях економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

забезпечують життєдіяльність держави;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі.

Терміни реалізації цієї ініціативи посадовець не назвав. Шмигаль вважає, що під час війни з Росією кожен українець повинні або захищати державу, або працювати й наповнювати держбюджет.

Бронювання в Україні – коментар Офісу президента

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля працює над новою системою бронювання від мобілізації. Діалог щодо справедливості бронювання, як вважає він, треба знову вести на рівні Міністерства оборони, Збройних Сил України та Кабміну, а також шукати рішення.

Подоляк вважає, що Шмигаль говорить конкретні, правильні речі. Українці, на його думку, повинні через економіку, тому що це системний підхід, забезпечувати фронт.

Нагадаємо, 8 березня в Офісі президента пояснили, чому потрібна мобілізація в Україні. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися позитивно до мобілізації.