Одним з важливих питань для бізнесу зараз є кадровий голод. Виконавча директорка ЕВА Анна Дерев’янко каже, що вивести людей на ринок праці може лише затвердження урядом процедури економічного бронювання.

На сьогоднішній момент в Україні ринок працівника, а не роботодавця, за рахунок того, що відбувається навколо мобілізаційної політики, а частково і через масштабну хвилю міграції. Про це в інтерв’ю Фокусу розповіла виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

"Якщо коротко – немає людей. Щоб вирішити питання з тими людьми, які залишаються в Україні, тобто, вивести їх на ринок праці, треба зокрема запустити процес економічного бронювання, а також відновити бронювання за критичним принципом, яке зараз призупинене, і зробити бронювання через Дію можливим за принципом критичності. Бізнес вважає необхідним зробити процедуру економічного бронювання", — зауважила Анна Дерев’янко.

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"Економічному бронюванню потрібен елемент справедливості", - виконавча директорка ЕВА Анна Дерев'янко

На її думку, механізм економічного бронювання має мати певний елемент справедливості. "Мені здається, знайти таку справедливість можливо тільки під час комунікації, коли, наприклад, військові та бізнес зможуть дослухатись один до одного. І я сподіваюся, що нам вдалося принаймні почути один одного, я маю на увазі Міністерство оборони і Європейську Бізнес Асоціацію, ми будемо налагоджувати цей діалог", — каже експертка.

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Як зазначає Анна Дерев’янко, дискусії щодо економічного бронювання все ще тривають, але є потреба знайти компромісний механізм, який буде влаштовувати всі групи причетних.

"Ми розуміємо потреби у військовому резерві, але і тил потрібен, щоб генерувати доходи для держави, щоб інституції працювали, щоб Збройні сили України могли отримувати кошти. До того ж, те, що ми чуємо про "бусифікацію" чи інші випадки історій про ТЦК, ВЛК, теж не сприяє мобілізаційній політиці. Корпоративна культура має змінитися, тобто має бути більше поваги, пошани до людей, мені так здається, тому що якщо ми будемо провокувати страх і ненависть, це ніколи не забезпечить належну мобілізаційну політику. А економічне бронювання мало б підштовхнути ситуацію на ринку праці до певного врегулювання", — зауважила виконавча директорка ЕВА.

Нагадаємо, компанії, які бажають забронювати співробітників, повинні відповідати двом обов'язковим критеріям, наголосили в уряді. Один із них — середня зарплата заброньованого працівника.