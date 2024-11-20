Фокус дослідив зарплати в категорії "Робочі спеціальності, виробництво". Станом на листопад 2024 року в промисловій галузі пропонують одні з найвищих окладів в Україні.

Українська промисловість потерпає від війни і зазнає значних втрат. Проте роботодавці в цій галузі залишаються найвідповідальнішими і не лише виконують свої зобов'язання згідно зі КЗпП, але й створюють нові робочі місця для ветеранів, долають дефіцит кадрів під час мобілізації та надають гідні соцпакети співробітникам. Про це йдеться в новому рейтингу Фокусу "Рейтинг найкращих роботодавців України 2024".

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Згідно із трекером економіки від ЦЕС, виробництво основних видів, зокрема металопродукції скоротилося. 2024 року обсяги все ще залишаються значно менші за рівень 2021-го. Водночас багатьом підприємствам вдалось налагодити виробничі потужності та здійснювати продажі, зокрема і на експорт. Приміром, Україна збільшила експорт залізної руди на 31,5%. А виробництво у харчовій промисловості зросло на 15%.

Україна збільшила експорт залізної руди на 31,5%. А виробництво у харчовій промисловості зросло на 15%

За перше півріччя 2024 року промвиробництво в Україні зросло на 11% в переробній промисловості, на 9,3% — у видобувній промисловості та розробленні кар’єрів, на 1,5% — у постачанні електроенергії, газу, пари. Загалом обсяг реалізованої промислової продукції в січні-червні 2024 року сягнув 1707,9 млрд грн, з яких на експорт – 351,7 млрд грн.

За перше півріччя 2024 року промвиробництво в Україні зросло на 11% в переробній промисловості

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2024 року в промисловій галузі

За даними аналітики, медіанна зарплата в категорії "Робочі спеціальності, виробництво" в листопаді 2024 року складає 22500 грн. Роботодавцями-лідерами відповідно до проведеного Фокусом опитування у секторі промисловості стали три великі компанії.

Медіанна зарплата в категорії "Робочі спеціальності, виробництво" в листопаді 2024 року складає 22500 грн

Інтерпайп. Вітчизняний виробник сталевих труб та залізничної продукції, що постачається до понад 80 країн світу. У компанії працюють близько 10 тисяч співробітників.А протягом першого півріччя 2024 року компанія скерувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2,4 млрд грн. Цього року Інтерпайп навесні підвищила зарплати всім співробітникам, в середньому, за даними компанії, оклади зросли на 20%.

Метінвест. Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, у складі якої — видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх основних регіонах світу. Попри великі втрати через агресію РФ, Метінвест продовжує працювати і забезпечувати робочі місця та виконання зобов’язань перед працівниками.

Медіанна зарплата в категорії Робочі спеціальності, виробництво 2024 року становить 22500 грн Фото: pexels.com

За 9 місяців 2024 року Метінвест збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38%. Метінвест надає можливості для працевлаштування ветеранів за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей. Компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця.

CEMARK. Об’єднує три цементні заводи. Окремий напрям бізнесу CEMARK в Україні — виробництво бетону та залізобетонних виробів і забезпечення ринку високоякісними матеріалами для будівництва. В компанії стабільно працюють понад 850 осіб, і в 2024 році компанія збільшила чисельність команди на 5%. Заробітна плата виплачується регулярно, з щорічним переглядом відповідно до корпоративної політики. Кожен працівник CEMARK має добровільне медичне страхування.

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Програми розвитку у компанії включають тренінги, семінари, вебінари, індивідуальне та групове навчання, корпоративні навчальні сесії. А також створений сервіс психологічної підтримки, який забезпечує консультаціями професійних психологів, психотерапевтів та коучів. Ефективно працює програма адаптації ветеранів. У 2024 році запустили Сервіс юридичної підтримки для працівників і родичів військовослужбовців.

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