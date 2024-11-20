Фокус исследовал зарплаты в категории "Рабочие специальности, производство". По состоянию на ноябрь 2024 года в промышленной отрасли предлагают одни из самых высоких окладов в Украине.

Украинская промышленность страдает от войны и несет значительные потери. Однако работодатели в этой области остаются самыми ответственными и не только выполняют свои обязательства согласно КЗоТ, но и создают новые рабочие места для ветеранов, преодолевают дефицит кадров во время мобилизации и предоставляют достойные соцпакеты сотрудникам. Об этом говорится в новом рейтинге Фокуса "Рейтинг лучших работодателей Украины 2024".

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Согласно трекеру экономики от ЦЭС, производство основных видов, в частности металлопродукции сократилось. В 2024 году объемы все еще остаются значительно меньше уровня 2021-го. В то же время многим предприятиям удалось наладить производственные мощности и осуществлять продажи, в том числе и на экспорт. К примеру, Украина увеличила экспорт железной руды на 31,5%. А производство в пищевой промышленности выросло на 15%.

Украина увеличила экспорт железной руды на 31,5%. А производство в пищевой промышленности выросло на 15%

За первое полугодие 2024 года промпроизводство в Украине выросло на 11% в перерабатывающей промышленности, на 9,3% — в добывающей промышленности и разработке карьеров, на 1,5% — в поставке электроэнергии, газа, пара. В целом объем реализованной промышленной продукции в январе-июне 2024 года достиг 1707,9 млрд грн, из которых на экспорт — 351,7 млрд грн.

За первое полугодие 2024 года промпроизводство в Украине выросло на 11% в перерабатывающей промышленности

Лидеры рейтинга лучших работодателей 2024 года в промышленной отрасли

По данным аналитики, медианная зарплата в категории "Рабочие специальности, производство" в ноябре 2024 года составляет 22500 грн. Работодателями-лидерами согласно проведенному Фокусом опросу в секторе промышленности стали три крупные компании.

Медианная зарплата в категории "Рабочие специальности, производство" в ноябре 2024 года составляет 22500 грн

Интерпайп. Отечественный производитель стальных труб и железнодорожной продукции, поставляемой в более чем 80 стран мира. В компании работают около 10 тысяч сотрудников, а в течение первого полугодия 2024 года компания направила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 2,4 млрд. грн. В этом году Интерпайп весной повысила зарплаты всем сотрудникам, в среднем, по данным компании, оклады выросли на 20%.

Метинвест. Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, в составе которой — добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех основных регионах мира. Несмотря на большие потери из-за агрессии РФ, Метинвест продолжает работать и обеспечивать рабочие места и выполнение обязательств перед работниками.

Медианная зарплата в категории Рабочие специальности, производство в 2024 году составляет 22500 грн Фото: pexels.com

За 9 месяцев 2024 года Метинвест увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38%. Метинвест предоставляет возможности для трудоустройства ветеранов по большому спектру инженерно-технических специальностей. Компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места.

CEMARK. Объединяет три цементных завода. Отдельное направление бизнеса CEMARK в Украине — производство бетона и железобетонных изделий и обеспечение рынка высококачественными материалами для строительства. В компании стабильно работают более 850 человек, и в 2024 году компания увеличила численность команды на 5%. Заработная плата выплачивается регулярно, с ежегодным пересмотром в соответствии с корпоративной политикой. Каждый работник CEMARK имеет добровольное медицинское страхование.

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Программы развития в компании включают тренинги, семинары, вебинары, индивидуальное и групповое обучение, корпоративные учебные сессии. А также создан сервис психологической поддержки, который обеспечивает консультациями профессиональных психологов, психотерапевтов и коучей. Эффективно работает программа адаптации ветеранов. В 2024 году запустили Сервис юридической поддержки для работников и родственников военнослужащих.

Напомним, что акционерное общество "Укроборонпром" в столице США Вашингтоне открыло свое первое зарубежное представительство.