Город на Полтавщине временно остался без лифтов из-за мобилизации специалиста (скриншот)

Лифты в многоэтажках Лубнов не работали несколько часов, потому что мобилизовали единственного специалиста, говорят в городском совете. Лубняне удивляются тому, что работа лифтов в городе зависела от одного человека.

В городе Лубны в Полтавской области 7 ноября остановили лифты в многоэтажных домах, которые обслуживает Лубенское коммунальное жилищно-эксплуатационное управление. Объяснили это решение тем, что специалист по обслуживанию был мобилизован в ВСУ, поэтому работу лифтов приостановили, пока не найдут ему замену. Объявление опубликовал Лубенский городской совет.

"С 07.11.2024р. с 17.00 для предотвращения возникновения несчастных случаев временно приостановлена работа лифтов в домах, которые обслуживает ЛКЖЕУ, в связи с мобилизацией специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ", — говорилось в заметке администрации города.

На Полтавщине остановили лифты, потому что специалист по обслуживанию мобилизовался в ВСУ Фото: Скриншот

В городском совете пообещали перечислить жителям домов плату за пользование лифтом за время простоя и сказали, что работу лифтов возобновят, когда найдут нового специалиста.

Через несколько часов в городском совете сообщили, что работа лифтов восстановлена, однако вопрос решили временно.

Лубняне под заметкой удивляются тому, что специалист был один на весь город.

"Объясните что происходит? Весь город зависит от одного работника? А если он надумал уволиться-переехать?" — спросил в комментариях пользователь Vitaliy Kramarenko.

Комментаторы удивляются, что работа лифтов в городе зависела от одного человека Фото: скриншот

Юлия Штулер ответила, что подобные работники должны иметь бронирование от мобилизации.

"Уволиться или переехать он бы не смог, пока не научил бы нового человека, а то, что его очень быстро забрали — он не виноват. Виноваты те, кто не дал нормальной брони, зная, что он один не только на почти все дома, а и на больницу", — написала Юлия.

Лубняне пишут, что отдельные специалисты по обслуживанию должны иметь бронь от мобилизации Фото: скриншот из Facebook

Напомним, в интервью DW 7 ноября Тарас Чмут высказался о мобилизации в Украине. По его мнению, 160 тысяч новых мобилизованных — это "оторванная от реальности цифра", и на самом деле ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинцев.

Кроме того, 8 ноября юристы рассказали, в какой срок может быть наложен штраф от ТЦК за нарушение воинского учета.