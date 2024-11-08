"500 тысяч — это адекватная цифра": Тарас Чмут высказался о мобилизации (видео)

В укомплектованной на 50% бригаде может совсем не быть пехоты, поэтому надо учитывать не только цифры на бумаге, но и качества людей, говорит глава фонда "Вернись живым".

Мобилизация 160 тысяч украинцев, о которой говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, не решит проблему с комплектацией бригад, заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым", военный эксперт и волонтер Тарас Чмут. Цифру 500 тысяч он считает более реальной — об этом волонтер сказал в интервью DW.

Тарас Чмут рассказал о своем видении проблем мобилизации в Украине — на видео с 10:58.

На вопрос журналистки о том, реально ли призвать 160 тысяч украинцев для укомплектации 85% бригад, Тарас Чмут отметил, что бригада может быть укомплектована на 50%, однако много людей будет только на бумагах, а для выполнения задач бойцов не будет хватать.

"У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотники, снайперы, разведчики, немного артиллерии, минометки и так далее. Но пехоты нет. Мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. И эти цифры — они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч — это адекватная цифра", — сказал глава благотворительного фонда.

На вопрос журналистки о том, почему в августе-сентябре этого года просели показатели мобилизации, Тарас Чмут ответил, что в первую очередь видит проблемы в коммуникации.

"Мы полностью проигрываем в инфополе россиянам и тем, кто им подыгрывает внутри страны. Зайдите в ютуб — просто посмотрите новостные каналы, украинских патриотических медиа и украинских патриотических политиков. Абсолютная манипуляция, искажение фактов, гиперболизация проблем, нивелирование позитива, работа на раскол общества и так далее. И это все опирается на большие глубинные проблемы в стране, которые не решаются годами, десятилетиями. И в условиях войны это обостряет общество", — пояснил свое мнение волонтер.

Напомним, 4 ноября народный депутат Соломия Бобровская прокомментировала информацию о планах призвать еще 500 тысяч украинцев и сказала, что сейчас такая цифра в Верховной Раде не фигурирует. Депутат также отметила, что Украина не может воевать с РФ "симметрично численность на численность".

Кроме того, 7 ноября Соломия Бобровская дала комментарий относительно слухов о мобилизации женщин в Украине. Нардеп назвала женскую мобилизацию "нонсенсом" и заверила, что таких предложений от Генерального штаба или гражданского общества не поступало.