"500 тисяч — це адекватна цифра": Тарас Чмут висловився про мобілізацію (відео)

В укомплектованій на 50% бригаді може зовсім не бути піхоти, тому треба зважати не лише на цифри на папері, а й на якості людей, каже голова фонду "Повернись живим".

Мобілізація 160 тисяч українців, про яку казав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Литвиненко, не розв'яже проблему з комплектацією бригад, заявив голова благодійного фонду "Повернись живим", військовий експерт і волонтер Тарас Чмут. Цифру 500 тисяч він вважає більш реальною — про це волонтер сказав в інтерв'ю DW.

Тарас Чмут розповів про своє бачення проблем мобілізації в Україні — на відео з 10:58.

На питання журналістки про те, чи реально призвати 160 тисяч українців для укомплектації 85% бригад, Тарас Чмут зазначив, що бригада може бути укомплектованою на 50%, однак багато людей буде лише на паперах, а для виконання завдань бійців не вистачатиме.

"У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометки й так далі. Але піхоти нема. Ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. І оці цифри — вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч — це адекватна цифра", — сказав голова благодійного фонду.

На питання журналістки про те, чому у серпні-вересні цього року просіли показники мобілізації, Тарас Чмут відповів, що в першу чергу бачить проблеми в комунікації.

"Ми повністю програємо в інфополі росіянам і тим, хто їм підіграє всередині країни. Зайдіть в ютуб — просто подивіться новинні канали, українських патріотичних медіа й українських патріотичних політиків. Абсолютна маніпуляція, перекручування фактів, гіперболізація проблем, нівелювання позитиву, робота на розкол суспільства і так далі. І це все опирається на великі глибинні проблеми в країні, які не вирішуються роками, десятиліттями. І в умовах війни це загострює суспільство", — пояснив свою думку волонтер.

Нагадаємо, 4 листопада народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала інформацію про плани призвати ще 500 тисяч українців і сказала, що зараз така цифра у Верховній Раді не фігурує. Депутатка також зазначила, що Україна не може воювати з РФ "симетрично чисельність на чисельність".

Крім того, 7 листопада Соломія Бобровська дала коментар щодо чуток про мобілізацію жінок в Україні. Нардепка назвала жіночу мобілізацію "нонсенсом" і запевнила, що таких пропозицій від Генерального штабу чи громадянського суспільства не надходило.