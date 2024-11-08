Місто на Полтавщині тимчасово залишилося без ліфтів через мобілізацію фахівця (скриншот)

Ліфти у багатоповерхівках Лубнів не працювали кілька годин, бо мобілізували єдиного спеціаліста, кажуть в міській раді. Лубняни дивуються тому, що робота ліфітів у місті залежала від однієї людини.

У місті Лубни в Полтавській області 7 листопада зупинили ліфти у багатоповерхових будинках, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління. Пояснили це рішення тим, що спеціаліст з обслуговування був мобілізований до ЗСУ, тож роботу ліфтів призупинили, поки не знайдуть йому заміну. Оголошення опублікувала Лубенська міська рада.

"З 07.11.2024р. з 17.00 для запобігання виникненню нещасних випадків тимчасово призупинено роботу ліфтів в будинках, які обслуговує ЛКЖЕУ, у зв’язку з мобілізацією спеціаліста з обслуговування ліфтів до ЗСУ", — йшлося в дописі адміністрації міста.

На Полтавщині зупинили ліфти, бо спеціаліст з обслуговування мобілізувався до ЗСУ Фото: Скриншот

У міській раді пообіцяли перерахувати мешканцям будинків плату за користування ліфтом за час простою і сказали, що роботу ліфтів поновлять, коли знайдуть нового спеціаліста.

За кілька годин у міській раді повідомили, що роботу ліфтів відновлено, проте питання вирішили тимчасово.

Лубняни під дописом дивуються тому, що спеціаліст був один на все місто.

"Поясніть що відбувається? Все місто залежить від одного працівника? А якщо він надумав звільнитися-переїхати?" — запитав у коментарях користувач Vitaliy Kramarenko.

Коментатори дивуються, що робота ліфтів у місті залежала від однієї людини Фото: скриншот

Юлія Штулер відповіла, що подібні працівники повинні мати бронювання від мобілізації.

"Звільнитись чи переїхати він би не зміг, поки не навчив би нову людину, а те, що його дуже швидко забрали — він не винен. Винні ті, хто не дав нормальної броні, знаючи, що він один не тільки на майже всі будинки, а і на лікарню", — написала Юлія.

Лубняни пишуть, що окремі спеціалісти з обслуговування повинні мати бронь від мобілізації Фото: скриншот из Facebook

Нагадаємо, в інтерв'ю DW 7 листопада Тарас Чмут висловився про мобілізацію в Україні. На його думку, 160 тисяч нових мобілізованих — це "відірвана від реальності цифра", і насправді ЗСУ потребують мобілізації 500 тисяч українців.

Крім того, 8 листопада юристи розповіли, в який термін може бути накладений штраф від ТЦК за порушення військового обліку.