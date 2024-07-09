Сразу в США: "Укроборонпром" открыл первый зарубежный "офис"

Представительство будет работать в Вашингтоне по трем направлениям. "Укроборонпром" пригласил оружейные компании США к дальнейшему сотрудничеству.

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Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) в столице США Вашингтоне открыло свое первое зарубежное представительство. Об этом сообщили в пресс-службе производителя вооружения и военной техники.

Как отмечается, представительство будет работать по трем ключевым направлениям:

взаимодействие с бизнесом и экспертными организациями;

сотрудничество с государственными органами и оборонными организациями;

поддержка проектов предприятий "Укроборонпрома" в странах — партнерах.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время открытия представительства отметил, что украинские компании уже имеют ряд договоренностей с американскими коллегами и собственное представительство позволит ускорить их реализацию и усилить интеграцию украинской оборонки в оборонно-промышленную базу НАТО.

Речь идет, собственно, о поиске инвестиционных возможностей и потенциальных военно-технических партнеров. Также это поиск и оценка новейших технологий и инновационных разработок, обеспечение взаимодействия между украинскими и иностранными командами для эффективного внедрения технологий и управления совместными предприятиями и тому подобное.

Как отметил в свою очередь генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, это могут быть направления боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, РЭБ и тому подобное.

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Председатель наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" Давид Ломджария отметил, что Соединенные Штаты Америки являются одними из ключевых союзников Украины, поэтому принципиально важно сделать оборонно-промышленные комплексы стран как можно ближе друг к другу.

"Мы настроены на конструктивный диалог и приглашаем оружейные компании США к дальнейшему сотрудничеству", — заявил он.

Отметим, что 12 июня "Укроборонпром" подписал Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с Amentum Services по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства. 10 июня в рамках совместного предприятия с Rheinmetall открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.

Напомним, в январе "Укроборонпром" подписал письма о намерениях партнерства с 4 литовскими компаниями. В декабре прошлого года стало известно, что эстонская компания Milrem Robotics вместе с "Укроборонпромом" будет разрабатывать роботизированные системы.