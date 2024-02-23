"Укроборонпром" начнет лицензионное производство чешских винтовок CZ BREN 2

Гендиректор Česká zbrojovka Ян Заиц заявил, что соглашение о намерениях является первым шагом в масштабном проекте передачи технологий для производства штурмовых винтовок.

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Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о намерениях начать собирать винтовку CZ BREN 2 в Украине на нужды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Украинский "Укроборонпром" подписал соглашение о намерениях с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE о предоставлении Украине лицензии на производство винтовок CZ BREN 2. Это должно позволить оснастить ВСУ натовским огнестрельным оружием для усиления оперативных мощностей.

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"Передача технологий от стран-членов НАТО является ключевым моментом для нашей компании, обусловленным успешным международным партнерством и реформой ОПК. Эта инициатива является важным шагом на пути к созданию Арсенала свободного мира в Украине", — заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Гендиректор Česká zbrojovka Ян Заиц заявил, что это большая честь для них поддерживать украинские усилия для принятия оборудования НАТО. Передача лицензии на CZ BREN 2 является первым шагом в большом проекте по передаче технологий для этой винтовки.

Также отмечается, что проект развертывания производства чешского огнестрельного оружия был представлен еще во время первого международного форума оборонных индустрий в Киеве осенью 2023 года.

CZ BREN 2 похож на FN SCAR, но это классическая компоновка для такого типа винтовок

CZ BREN 2 — это развитие чешской винтовки BREN, которая дебютировала в 2009 году. Обновленная штурмовая винтовка получила модернизированный механизм взведения с более неподвижной ручкой. В целом винтовка разрабатывалась как модульное оружие, которое может быть под калибр 5,56x45 мм или 7,62х39 мм благодаря замене ствола и вкладки шахты магазина. Также оружие удобно для использования как правшой, так и для левши. CZ BREN 2 уже используется подразделениями Сил обороны.

Напомним, 22 февраля СМИ писали, что Канада планирует оплатить 800 тысяч боеприпасов для Украины, которые нашла Чехия.

19 февраля стало известно о намерениях развернуть производство гранатометов Panzergaust 3 в Украине.