Одразу в США: "Укроборонпром" відкрив перший закордонний "офіс"

Представництво працюватиме у Вашингтоні за трьома напрямками. "Укроборонпром" запросив зброярські компанії США до подальшої співпраці.

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Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) у столиці США Вашингтоні відкрило своє перше закордонне представництво. Про це повідомили в пресслужбі виробника озброєння та військової техніки.

Як наголошується, представництво буде працювати за трьома ключовими напрямками:

взаємодія з бізнесом та експертними організаціями;

співпраця з державними органами та оборонними організаціями;

підтримка проєктів підприємств "Укроборонпрому" в країнах – партнерах.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час відкриття представництва наголосив, що українські компанії вже мають низку домовленостей з американськими колегами й власне представництво дасть змогу пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО.

Йдеться, власне, про пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів. Також це пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій та управління спільними підприємствами тощо.

Як зазначив своєю чергою генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо.

Важливо

Україна наздогнала РФ у виробництві далекобійних дронів-камікадзе, — Сметанін

Голова наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" Давід Ломджарія наголосив, що Сполучені Штати Америки є одними з ключових союзників України, тому принципово важливо зробити оборонно-промислові комплекси країн якомога ближче один до одного.

"Ми налаштовані на конструктивний діалог і запрошуємо зброярські компанії США до подальшої співпраці", — заявив він.

Зазначимо, що 12 червня "Укроборонпром" підписав Меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва. 10 червня у рамках спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту і виробництва німецької бронетехніки в Україні.

Нагадаємо, у січні "Укроборонпром" підписав листи про наміри партнерства з 4 литовськими компаніями. У грудні минулого року стало відомо, що естонська компанія Milrem Robotics разом з "Укроборонпромом" розроблятиме роботизовані системи.