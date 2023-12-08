"Укроборонпром" та естонська Milrem Robotics разом розроблятимуть роботів (фото)

Співпраця включатиме інтеграцію українських оборонних технологій, таких як системи озброєння і засоби радіоелектронної боротьби, з роботизованими транспортними засобами Milrem Robotics.

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Естонська компанія Milrem Robotics разом з "Укроборонпромом" розроблятиме роботизовані системи, які в перспективі можуть почати виробляти й в Україні. Про це повідомляє EDR Magazine.

Угоду про співпрацю підписали на Першому форумі оборонної промисловості в Києві. У рамках спільної роботи компанії визначатимуть вимоги України та сценарії використання роботизованих систем, які можуть підвищити можливості українських збройних підрозділів. Milrem Robotics інтегрує досвід України в наявні системи та розробляє нові продукти для створення багатодоменних можливостей.

Українські розробники та виробники оборонної продукції також отримають можливість інтегрувати свої технології з роботизованими транспортними засобами Milrem Robotics. Крім того, сторони розглянуть можливість виробництва THeMIS Combat (з HMG і протитанковими можливостями), Combat Engineering (виявлення мін і розмінування), безпілотних наземних машин CASEVAC та інших продуктів Milrem Robotics в Україні, а також інженерне співробітництво в розробці колісної бойової машини.

"Ця нещаслива війна в Україні ясно показала, що безпілотні та роботизовані системи відіграють важливу роль на полі бою, і з часом ця роль зростатиме", — сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Версі.

Він зазначив, що головною метою співпраці з українським розробником вважає забезпечення безпеку бійців і водночас надання сильнішого й асиметричнішого впливу на сили агресора. Своєю чергою міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, який представляв на форумі українську сторону, наголосив, що наша країна набуває унікального досвіду в галузі оборонних технологій і готова поділитися цими напрацюваннями з провідними високотехнологічними міжнародними компаніями.

Зазначимо, що Milrem Robotic вважається одним із провідних розробників у сфері роботизованих платформ. Milrem Robotics залучена до розробки безпілотних систем для армії Італії, а її роботизовані платформи беруть участь у конкурсі на оснащення армії США.

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Що відомо про роботизовані платформи Milrem Robotics

Завдання робота THeMIS Combat Support полягає в транспортуванні боєприпасів для протитанкової групи та забезпеченні її вогневою підтримкою за допомогою 7,62-мм кулемета. Крім бойових характеристик ворожої артилерії, дрон також виконує функції монітора пожежної безпеки. А у вересні 2023 року стало відомо, що роботів озброїли бойовими дронами-мисливцями. В оновленій конструкції THeMIS здатний запускати дрони-камікадзе HALCON HUNTER 2-S. Це автономні безпілотники, оснащені передовим штучним інтелектом для виконання скоординованих завдань у зграї. Вони здатні самостійно слідувати плану польоту, координувати свої дії з іншими дронами та розпізнавати ворожі цілі для знищення. HUNTER 2-S має корисне навантаження 2 кг, крейсерську висоту 500 м, крейсерську швидкість 90 км/год і запас ходу 45 хвилин.

Завдання робота THeMIS Combat Support полягає в транспортуванні боєприпасів для протитанкової групи Фото: Milrem Robotics

THeMIS Cargo CASEVAC забезпечує швидку евакуацію постраждалих від місця травми до медичних установ високого рівня. Це знижує потребу в робочій силі, яку зазвичай використовують для евакуації поранених.

THeMIS Cargo CASEVAC забезпечує швидку евакуацію постраждалих

Ми вже знайомили читачів із платформою THeMIS 4.5, яка успішно пройшла всі випробування. Цей наземний бойовий робот-безпілотник із системою інтелектуальних функцій MIFIK виконав усі поставлені бойові завдання.

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ потрібно 10 000 роботів для боротьби з Росією. Міністерство оборони України вже співпрацює з вітчизняними розробниками, щоб забезпечити армію військовими роботами. Для цього представники відомства провели експертну зустріч "Наземні роботизовані системи".