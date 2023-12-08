"Укроборонпром" и эстонская Milrem Robotics будут вместе разрабатывать роботов (фото)

Сотрудничество будет включать интеграцию украинских оборонных технологий, таких как системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы, с роботизированными транспортными средствами Milrem Robotics.

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Эстонская компания Milrem Robotics вместе "Укроборонпром" будет разрабатывать роботизированные системы, которые в перспективе могут начать производить и в Украине. Об этом сообщает EDR Magazine.

Соглашение о сотрудничестве подписали на Первом форуме оборонной промышленности в Киеве. В рамках общей работы компании будут определять требования Украины и сценарии использования роботизированных систем, которые могут повысить возможности украинских вооруженных подразделений. Milrem Robotics интегрирует опыт Украины в существующие системы и разрабатывает новые продукты для создания многодоменных возможностей.

Украинские разработчики и производители оборонной продукции также получат возможность интегрировать свои технологии с роботизированными транспортными средствами Milrem Robotics. Кроме того, стороны рассмотрят возможность производства THeMIS Combat (с HMG и противотанковыми возможностями), Combat Engineering (обнаружение мин и разминирование), беспилотных наземных машин CASEVAC и других продуктов Milrem Robotics в Украине, а также инженерное сотрудничество в разработке колесной боевой машины.

"Эта злополучная война в Украине ясно показала, что беспилотные и роботизированные системы играют важную роль на поле боя, и со временем эта роль будет возрастать", — сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Верси.

Он отметил, что главной целью сотрудничества с украинским разработчиком считает обеспечение безопасность бойцов и то же время оказание более сильного и асимметричного воздействия на силы агрессора. В свою очередь министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который представлял на форуме украинскую сторону, отметил, что наша страна приобретает уникальный опыт в области оборонных технологий и готова поделиться этими наработками с ведущими высокотехнологичными международными компаниями.

Отметим, что Milrem Robotic считается одним из ведущих разработчиков в сфере роботизированных платформ. Milrem Robotics вовлечена в разработку беспилотных систем для армии Италии, а ее роботизированные платформы принимают участие в конкурсе на оснащение армии США.

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Что известно о роботизированных платформах Milrem Robotics

Задача робота THeMIS Combat Support заключается в транспортировке боеприпасов для противотанковой группы и обеспечении ее огневой поддержкой при помощи из 7,62-мм пулемета. Помимо боевых характеристик вражеской артиллерии, дрон также выполняет функции монитора пожарной безопасности. А в сентябре 2023 года стало известно, что роботов вооружили боевыми дронами-охотниками. В обновленной конструкции THeMIS способен запускать дроны-камикадзе HALCON HUNTER 2-S. Это автономные беспилотники, оснащенные передовым искусственным интеллектом для выполнения скоординированных задач в стае. Они способны самостоятельно следовать плану полета, координировать свои действия с другими дронами и распознавать вражеские цели для уничтожения. HUNTER 2-S имеет полезную нагрузку 2 кг, крейсерскую высоту 500 м, крейсерскую скорость 90 км/ч и запас хода 45 минут.

Задача робота THeMIS Combat Support заключается в транспортировке боеприпасов для противотанковой группы Фото: Milrem Robotics

THeMIS Cargo CASEVAC обеспечивает быструю эвакуацию пострадавших от места травмы до медицинских учреждений более высокого уровня. Это снижает потребность в рабочей силе, обычно используемой для эвакуации раненых.

THeMIS Cargo CASEVAC обеспечивает быструю эвакуацию пострадавших

Мы уже знакомили читателей с платформой THeMIS 4.5, которая успешно прошла все испытания. Этот наземный боевой робот-беспилотник с системой интеллектуальных функций MIFIK выполнил все поставленные боевые задачи.

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ нужно 10 000 роботов для борьбы с Россией. Министерство обороны Украины уже сотрудничает с отечественными разработчиками, чтобы обеспечить армию военными роботами. Для этого представители ведомства провели экспертную встречу "Наземные роботизированные системы".