Прошел все испытания: боевой робот THeMIS показал, что умеет на поле боя

Наземный боевой робот-беспилотник с системой интеллектуальных функций MIFIK выполнил все поставленные боевые задачи даже в сложных природных условиях, которые ему создали на испытаниях.

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Созданный в Эстонии боевой робот THeMIS прошел одни из самых сложных тестов и показал, на что способен в боевой обстановке. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Комплексные испытания для наземной роботехники производства Milrem Robotics организовали Эстонская военная академия и специалисты в сфере оборонной техники из Финляндии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Они проходили на полигоне военной академии.

Сначала THeMIS демонстрировал навыки езды по грунтовым дорогам. Также боевого робота заставили проехать по узкой лесной дороге, а затем преодолеть несколько полей. Одно из них было покрыто густой высокой травой, а на другом не было обильной растительности.

Наземный беспилотник показал хорошие результаты даже передвигаясь в густом лесу. Эксперты высоко оценили "навыки" THeMIS планировать маршрут, перемещаться из точки в точку и обходить препятствия.

Более того, на двухдневных испытаниях оценили "готовность" робота-беспилотника взаимодействовать с человеком-оператором. Эксперты, которые резюмировали все результаты, показанные роботом, отметили его зрелую автономную систему, позволяющую выполнять боевые задачи даже в сложных природных условиях. Сами разработчики говорят, что это стало возможно, благодаря комплекту интеллектуальных функций MIFIK, которая вживлена в "мозг" наземного беспилотника.

Напомним, в начале сентября 2022 года стало известно, что ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия. Он оснащен дизель-электрическим двигателем с низким уровнем шума и гусеничной платформой, которая выдерживает полезную нагрузку весом до 750 кг.

Ранее боевые роботы THeMIS производства Milrem приняли участие в военных учениях в Эстонии. Беспилотники выполняли роли разведчиков, стрелков и даже медиков.