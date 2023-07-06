Пройшов усі випробування: бойовий робот THeMIS показав, що вміє на полі бою

Наземний бойовий робот-безпілотник із системою інтелектуальних функцій MIFIK виконав усі поставлені бойові завдання навіть у складних природних умовах, які йому створили на випробуваннях.

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Створений в Естонії бойовий робот THeMIS пройшов одні з найскладніших тестів і показав, на що здатний у бойовій обстановці. Про це повідомляє видання Army Recognition.

Комплексні випробування для наземної роботехніки виробництва Milrem Robotics організували Естонська військова академія та фахівці у сфері оборонної техніки з Фінляндії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Вони проходили на полігоні військової академії.

Спочатку THeMIS демонстрував навички їзди ґрунтовими дорогами. Також бойового робота змусили проїхати вузькою лісовою дорогою, а потім подолати кілька полів. Одне з них було вкрите густою високою травою, а на іншому не було рясної рослинності.

Наземний безпілотник показав хороші результати навіть пересуваючись у густому лісі. Експерти високо оцінили "навички" THeMIS планувати маршрут, переміщатися з точки в точку та обходити перешкоди.

Ба більше, на дводенних випробуваннях оцінили "готовність" робота-безпілотника взаємодіяти з людиною-оператором. Експерти, які резюмували всі результати, показані роботом, відзначили його зрілу автономну систему, що дозволяє виконувати бойові завдання навіть у складних природних умовах. Самі розробники кажуть, що це стало можливим завдяки комплекту інтелектуальних функцій MIFIK, який імплантовано в "мозок" наземного безпілотника.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року стало відомо, що ЗСУ використовуватимуть роботів THEMIS для перевезення солдатів і зброї. Він оснащений дизель-електричним двигуном із низьким рівнем шуму і гусеничною платформою, яка витримує корисне навантаження вагою до 750 кг.

Раніше бойові роботи THeMIS виробництва Milrem взяли участь у військових навчаннях в Естонії. Безпілотники виконували ролі розвідників, стрільців і навіть медиків.