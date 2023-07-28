ВСУ нужно 10 000 роботов для борьбы с Россией: Минобороны налаживает производство

Роботы, такие как "Скорпион 2", уже помогают украинским военным проводить боевые операции, но их все еще очень мало.

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Министерство обороны Украины сотрудничает с отечественными разработчиками, чтобы обеспечить армию военными роботами. Для этого представители ведомства провели экспертную встречу "Наземные роботизированные системы", которую организовал Департамент военно-технической политики, сообщает Defence-UA. Чиновники заявили, что для успешного отражения российской агрессии ВСУ требуется более 10 000 автономных роботизированных машин.

Дронов много, роботов мало

Во время встречи с разработчиками представители Минобороны Украины подчеркнули, что дроны и все виды беспилотников уже нашли свое место на поле боя и активно применяются ВСУ. Но вопрос беспилотных наземных машин (UGW) до сих пор не решен. По словам украинских военных, на сегодня им требуется очень много подобных роботизированных платформ.

Поэтому оборонное ведомство срочно активизирует сотрудничество с производителями различных автономных систем для появления новых разработок на поле боя. Такие системы помогут эффективно проводить военные операции, но, самое главное, сохранить жизни украинских героев.

Бойцы ВСУ уже ограниченно используют на поле боя роботизированные платформы западных фирм и даже разрабатывают свои собственные, но на любительском уровне. Так же уже разработан украинский боевой робот "Скорпион 2". Он может проводить разведку, штурм, подавлять врага огнем и держать оборону, действуя даже под воздействием средств РЭБ. Но всего этого недостаточно – нужно массовое собственное производство и, конечно, своя разработка.

Важным аспектом встречи стало обсуждение ускорения процедур принятия на вооружение роботизированных систем, а также привлечения зарубежных источников финансирования для ускорения создания новых образцов.

Боевой робот "Скорпион 2" украинского производства скоро будет у ВСУ Фото: Скрин видео

В каких роботах нуждается ВСУ

Как отметил в своем комментарии для "Промышленного портала" заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, есть три основных сегмента, в которых остро нуждаются ВСУ.

Первый и самый важный – логистические роботизированные платформы для эвакуации раненых украинских бойцов с поля боя. Оперативная доставка раненого бойца к медикам в тылу многократно увеличивает шанс выживания и уменьшения вреда от полученного ранения. Так же такие системы важны в качестве доставщиков боеприпасов для наступающих бойцов.

ВСУ использует для эвакуации раненных робота THeMIS, но нужно больше своих платформ Фото: Milrem Robotics

Ко второму сегменту Гаврилов отнес автономных боевых роботов – системы, которые способны идти в атаку, нацеливаться и уничтожать живую силу врага, а также его технику. Такими системами ВСУ будет управлять удаленно, избегая опасных мест на поле боя.

Третий сегмент – стационарные роботизированные платформы. Эти дистанционно управляемые боевые модули будут защищать конкретные боевые позиции или важные объекты. Причем применяться они должны как в качестве охранных систем для уничтожения наземной техники, так и защищать объекты и позиции от атак дронов врага.

Основные армии мира активно работают над усовершенствованием роботизированных платформ. Ранее мы рассказывали, что инженеры из Турции собираются модернизировать бронетранспортер М113, добавив систему дистанционного управления и улучшив защиту. Новый беспилотник назовут Shadow Rider.

В свою очередь в России грозятся создать значительно упрощенный БТР на базе Бумеранга. БТР "Бумеранг" должен быть новейшим бронетранспортером с дистанционно управляемым боевым модулем, однако он уже 7 лет находится на испытаниях. Потому в РФ решили упростить конструкцию.