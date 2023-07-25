Старый, но не бесполезный: как из БТР эпохи вьетнамской войны сделают робот-танк (видео)

Инженеры из Турции собираются модернизировать бронетранспортер М113, добавив систему дистанционного управления и улучшив защиту. Новый беспилотник назовут Shadow Rider.

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Турецкий производитель бронетехники FNSS разработал новую беспилотную наземную машину (UGV), которая будет представлена ​​на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 23, сообщает Defence Blog. В качестве платформы собираются использовать бронетранспортер М113, который применялся еще в ходе вьетнамской войны с 1965 по 1973 годы.

Конечно, военные инженеры компании полностью переоборудуют устаревший БТР оставив от него только механизированную платформу, которая годами доказывала свою эффективность. Будущий мини-танк Shadow Rider оснастят роботизированным комплектом, разработанным FNSS, который имеет автономные режимы вождения: как патрулирование, отслеживание и возвращение на военную базу.

Так же этот мини-танк получит различные уровни защиты для безопасной езды на заминированных территориях. А еще автономный комплект FNSS будет иметь открытую архитектуру, которая позволит быстро и эффективно адаптироваться к технологическим разработкам и улучшениям в будущем.

Разработчики утверждают, что использование беспилотных наземных машин (Unmanned Ground Vehicle) становится все более распространенным явлением на современном поле боя, где неизбежны нетрадиционные угрозы. Беспилотные системы стали центром внимания современных армий благодаря своим превосходным возможностям, которые позволяют им принимать участие в операциях высокой и низкой интенсивности и в опасных условиях, поэтому их роль становится все более незаменимой.

В результате модификации платформы M113 в беспилотный мини-танк Shadow Rider, на поле боя вскоре появится семейство автономных роботов, которые будут служить во всех видах миссий, особенно в огневой поддержке.

Как видят разработчики будущий Shadow Rider

Тем временем в США так же хотят создать беспилотный БМП на базе популярного Bradley. Пентагон объявил конкурс среди компаний на модернизацию боевой машины и уже принимает проекты на рассмотрение.

А в России заявляют, что уже разработали значительно упрощенный БТР на базе Бумеранга. БТР "Бумеранг" должен был стать новейшим бронетранспортером с дистанционно управляемым боевым модулем, однако он уже 7 лет находится на испытаниях.