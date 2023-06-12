В РФ разработали значительно упрощенный БТР на базе Бумеранга: что известно (фото)

БТР "Бумеранг" должен быть новейшим бронетранспортером с дистанционно управляемым боевым модулем, однако он уже 7 лет находится на испытаниях. Потому в РФ решили упростить конструкцию.

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В российской армии была разработана мобилизационная версия БТР на базе "Бумеранга". Она отличается рядом упрощений. Об этом сообщается в блоге "Танки. История и современность".

В России впервые был замечен упрощенный бронетранспортер "Бумеранг". Вероятно, сейчас он только в одном экземпляре. Отмечается, что мобилизационный "Бумеранг" имеет ряд весомых отличий от базовой модели. Машину разрабатывает Арзамасский машиностроительный завод.

БТР "Бумеранг"

БТР отличается тем, что имеет архаические прожекторы и смотровое устройство ТКН-3. На нем боевой модуль такой же, что и у БТР-82 и БМП-1М. В основе лежит 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет ПКТ. Базовая машина должна обладать перископическим прибором наблюдения ТКН-4. "Бумеранг" должен быть более защищен, чем БТР-82 благодаря керамической броне. Машина должна выдержать попадание 30-мм пушки.

Схематическое изображение упрощенного "Бумеранга"

Перспективный "Бумеранг" сначала должен получить новый боевой модуль с дистанционным управлением "Бумеранг-БМ". С пушкой 2А42 и противотанковым управляемым комплексом "Корнет" с четырьмя пусковыми.

И одно из главных отличий это то, что БТР теперь не умеет плавать. На нем нет водоотражающего щитка на лобной панели машины и гребных винтов в задней части. Однако упрощённый "Бумеранг" имеет относительно удобное десантное отделение, а также комфортное размещение бойцов внутри машины. Пока неизвестно, будут ли "Бумеранги" изготавливать вместо БТР-82А.

Отмечается, что "Бумеранг" – это компромиссное решение между потребностью российской армии в современной боевой машине, а также тем, что РФ способна производить в условиях санкций.

Напомним, 4 апреля в РФ снова заявили о намерении завершить испытание "Бумеранга" до конца 2023 года. Впервые об этом сообщалось еще в 2016 году.

25 апреля в РФ заявили о применении новейших танков "Армата" на войне против Украины.