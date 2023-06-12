У РФ розробили значно спрощений БТР на базі "Бумерангу": що відомо (фото)
БТР "Бумеранг" мав бути новітнім бронетранспортером з дистанційно керованим бойовим модулем, проте він вже 7 років перебуває на випробуваннях. Тому у РФ вирішили спростити конструкцію.
В російській армії розробили мобілізаційну версію БТР на базі "Бумерангу". Вона відрізняється низкою спрощень. Про це повідомляється у блозі "Танки. Історія та сучасність".
У Росії вперше помітили спрощений бронетранспортер "Бумеранг". Ймовірно, наразі він є лише в одному екземплярі. Зазначається, що мобілізаційний "Бумеранг" має ряд вагомих відмінностей від базової моделі. Машину розробляє Арзамаський машинобудівний завод.
БТР відрізняється тим, що має архаїчні прожектори та оглядовий пристрій ТКН-3. На ньому бойовий модуль такий самий, що і у БТР-82 та БМП-1М. В основі лежить 30-мм автоматична гармата 2А72 та 7,62-мм кулемет ПКТ. Базова машина має мати перископічний прилад спостереження ТКН-4. "Бумеранг" має бути захищенішим, ніж БТР-82 завдяки керамічній броні. Машина має витримати влучання 30-мм гармати.
Перспективний "Бумеранг" спочатку мав отримати новий бойовий модуль з дистанційним керуванням "Бумеранг-БМ". З гарматою 2А42 та протитанковим керованим комплексом "Корнет" з чотирма пусковими.
І одна з головних відмінностей це те, що БТР тепер не вміє плавати. На ньому немає водовідбивного щитка на лобовій панелі машини та гребних гвинтів у задній частині. Проте спрощений "Бумеранг" має відносно зручне десантне відділення, а також комфортне розміщення бійців всередині машини. Наразі невідомо, чи будуть "Бумеранги" виготовляти замість БТР-82А.
Зазначається, що "Бумеранг" — це компромісне рішення між потребою російської армії у сучасній бойовій машині, а також тим, що РФ здатна виготовляти в умовах санкцій.
Нагадаємо, 4 квітня у РФ знову заявили про намір завершити випробування "Бумерангу" до кінця 2023 року. Вперше про це повідомляли ще у 2016 році.
25 квітня у РФ заявили про застосування новітніх танків "Армата" на війні проти України.