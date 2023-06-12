У РФ розробили значно спрощений БТР на базі "Бумерангу": що відомо (фото)

БТР "Бумеранг" мав бути новітнім бронетранспортером з дистанційно керованим бойовим модулем, проте він вже 7 років перебуває на випробуваннях. Тому у РФ вирішили спростити конструкцію.

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В російській армії розробили мобілізаційну версію БТР на базі "Бумерангу". Вона відрізняється низкою спрощень. Про це повідомляється у блозі "Танки. Історія та сучасність".

У Росії вперше помітили спрощений бронетранспортер "Бумеранг". Ймовірно, наразі він є лише в одному екземплярі. Зазначається, що мобілізаційний "Бумеранг" має ряд вагомих відмінностей від базової моделі. Машину розробляє Арзамаський машинобудівний завод.

БТР "Бумеранг"

БТР відрізняється тим, що має архаїчні прожектори та оглядовий пристрій ТКН-3. На ньому бойовий модуль такий самий, що і у БТР-82 та БМП-1М. В основі лежить 30-мм автоматична гармата 2А72 та 7,62-мм кулемет ПКТ. Базова машина має мати перископічний прилад спостереження ТКН-4. "Бумеранг" має бути захищенішим, ніж БТР-82 завдяки керамічній броні. Машина має витримати влучання 30-мм гармати.

Схематичне зображення спрощеного "Бумерангу"

Перспективний "Бумеранг" спочатку мав отримати новий бойовий модуль з дистанційним керуванням "Бумеранг-БМ". З гарматою 2А42 та протитанковим керованим комплексом "Корнет" з чотирма пусковими.

І одна з головних відмінностей це те, що БТР тепер не вміє плавати. На ньому немає водовідбивного щитка на лобовій панелі машини та гребних гвинтів у задній частині. Проте спрощений "Бумеранг" має відносно зручне десантне відділення, а також комфортне розміщення бійців всередині машини. Наразі невідомо, чи будуть "Бумеранги" виготовляти замість БТР-82А.

Зазначається, що "Бумеранг" — це компромісне рішення між потребою російської армії у сучасній бойовій машині, а також тим, що РФ здатна виготовляти в умовах санкцій.

Нагадаємо, 4 квітня у РФ знову заявили про намір завершити випробування "Бумерангу" до кінця 2023 року. Вперше про це повідомляли ще у 2016 році.

25 квітня у РФ заявили про застосування новітніх танків "Армата" на війні проти України.