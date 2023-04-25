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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У РФ заявили про застосування на війні новітніх танків "Армата": що відомо

армата в Україні
Фото: Military.com | Т-14 "Армата"

Пропагандисти стверджують, що Т-14 "Армата" вже обстрілює українські позиції, однак у штурмових діях не беруть участь.

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Російські новітні танки Т-14 "Армата" почали використовувати на війні проти України. Про це 25 квітня повідомило російське "РІА Новини".

У пропагандистському виданні стверджують, що анонімне джерело передало інформацію про застосування танків Т-14 "Армата" в так званій "зоні спеціальної воєнної операції". Проте заявляється, що "Армати" ведуть вогонь по українських позиціях.

"Російські війська почали застосувати новітні танки "Армата" для ведення вогню по українських позиціях. В прямих штурмових діях вони не брали участі", — заявило джерело.

Також цей співрозмовник запевняє, що "Армати" отримали додатковий захист бортів від протитанкових боєприпасів. Екіпажі танків проходять бойове злагодження на одному з полігонів в тилу в окупованій частині сходу України.

Чи зможе Т-14 "Армата" щось змінити на війні?

Т-14 "Армата" — це російська розробка, яка характеризується тим, що екіпаж танку не знаходиться у башті. Всі вони розміщені у передній частині танку в захищених бронекапсулах. "Армата" — це нова платформа, на якій мають будувати БМП, БТРи, БМПТ та інші машини. Вперше його показали на параді в Москві у 2015 році. У РФ стверджують, що Т-14 має стати машиною наступного покоління для "Мережцентричної війни" у звʼязці з БМПТ "Термінатор", САУ "Коаліція-СВ" та Т-90М "Прорив".

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Заявлені характеристики "Армати"

Однак виявилось, що "Армата" занадто дорога для російської армії. Вартість однієї машини складає від 4,5 до 5,5 млн доларів. За ці кошти можна модернізувати 7 танків Т-72 до рівня Б3. За 8 років російська армія отримала дослідну партію з 20 танків Т-14. Вони досі не пішли у серійне виробництво та не завершили випробування. Нова дата завершення державних випробувань — 2023 рік.

Також у британській розвідці зазначають, що РФ боїться використовувати "Армати" на фронті через незадовільний технічний стан. Машини досі мають проблеми з двигуном та тепловізійними системами.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ писали, що РФ готова поділитися технологіями виробництва "Армати" з Індією. Делі шукає собі новий основний бойовий танк.

Наприкінці грудня російські пропагандисти анонсували перекидання в Україну танків Т-14 "Армата".