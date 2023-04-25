В РФ заявили о применении на войне новейших танков "Армата": что известно

Пропагандисты утверждают, что Т-14 "Армата" уже обстреливает украинские позиции, однако в штурмовых действиях не участвует.

Related video

Российские новейшие танки Т-14 "Армата" стали использовать на войне против Украины. Об этом 25 апреля сообщили в "РИА Новости".

В пропагандистском издании утверждают, что анонимный источник передал информацию о применении танков Т-14 "Армата" в так называемой "зоне специальной военной операции". При этом заявляется, что "Арматы" ведут огонь по украинским позициям.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они не участвовали", — заявил источник.

Также этот собеседник уверяет, что "Арматы" получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. Экипажи танков проходят боевое согласование на одном из полигонов в тылу в оккупированной части востока Украины.

Сможет ли Т-14 "Армата" что-нибудь изменить на войне?

Т-14 "Армата" — это российская разработка, характеризующаяся тем, что экипаж танка не находится в башне. Все они находятся в передней части танка в защищенных бронекапсулах. "Армата" – это новая платформа, на которой должны строить БМП, БТРы, БМПТ и другие машины. Впервые он был показан на параде в Москве в 2015 году. В РФ утверждают, что Т-14 должна стать машиной следующего поколения для "Сетецентрической войны" в связке с БМПТ "Терминатор", САУ "Коалиция-СВ" и Т-90М "Прорыв".

Заявленные характеристики "Арматы"

Однако оказалось, что "Армата" слишком дорога для российской армии. Стоимость одной машины составляет от 4,5 до 5,5 млн. долларов. На эти средства можно модернизировать 7 танков Т-72 до уровня Б3. За 8 лет армия РФ получила опытную партию из 20 танков Т-14. Они еще не пошли в серийное производство и не завершили испытания. Новая дата завершения государственных испытаний — 2023 год.

Также в британской разведке отмечают, что РФ боится использовать "Арматы" на фронте из-за неудовлетворительного технического состояния. Машины до сих пор испытывают проблемы с двигателем и тепловизионными системами.

Напомним, 15 февраля СМИ писали, что РФ готова поделиться технологиями производства "Арматы" с Индией. Дели ищет для себя новый основной боевой танк.

В конце декабря российские пропагандисты анонсировали опрокидывание в Украину танков Т-14 "Армата".