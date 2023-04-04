В РФ планують завершити випробування нових БТР та БМП на базі "Бумерангу" до кінця року

Вперше новітню платформу "Бумеранг" показали ще у 2013 році, і з того часу майже кожен рік росЗМІ пишуть про плани завершити державні або попередні випробування розробок.

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На одному з російських полігонів проводять випробування БТРів К-16 та БМП К-17. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Заявляється, що в РФ почалися випробування бойових машин на базі платформи "Бумеранг", їх мають завершити до кінця 2023 року. На базі "Бумерангу" в РФ розробили бронетранспортери К-16 та бойові машини піхоти К-17. Для випробування залучили кілька машин.

Неназване джерело видання стверджує, що в процесі випробувань машини пройдуть випробування ходових характеристик, а також вогневих можливостей. За задумом платформа "Бумеранг" має стати універсальною базою для низки машин: БТР, БМП, броньована медична машина, командно-розвідувальна машина тощо.

"За підсумками державних випробувань бойові машини "Бумеранг" мають отримати літеру 01, що дозволить почати серійне виробництво", — заявив співрозмовник видання.

Також зазначається, що "Бумеранг" має багатошарове бронювання та підсилений протимінний захист. Двигун на платформі встановлюють попереду, а висадження десанту відбувається із задньої частини машини.

Додамо, вперше показали уніфіковану платформу "Бумеранг" ще у 2013 році. Терміни початку серійного виробництва постійно зміщувалися. Попередні випробування БТР "Бумеранг" мали закінчитись ще у 2016 році, потім у 2018 році, потім у 2020 і у 2021 році.

Нагадаємо, у червні 2020 року новітня БМП "Бумеранг" задимилася одразу після параду в Москві.

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